Тарас Шевченко, Володимир Зеленський та Богдан Хмельницький очолили народний рейтинг видатних українців усіх часів – опитування

Соціологічна група "Рейтинг" у рамках проєкту "Народний ТОП" склала рейтинг найвидатніших українців усіх часів. Респондентам було запропоновано назвати видатних осіб, не отримуючи жодних списків чи підказок, зазначено у звіті за підсумками дослідження, оприлюдненому в п'ятницю.

Лідером рейтингу став Тарас Шевченко, якого назвали 63,9% опитаних. Друге місце посів нинішній президент України Володимир Зеленський (29,8%), третє – Леся Українка (19,6%). Замикають першу п'ятірку Богдан Хмельницький (17,3%) і Степан Бандера (12,8%).

До першої десятки також увійшли Михайло Грушевський (11,6%), Іван Франко (10,1%), Іван Мазепа (8,8%), В'ячеслав Чорновіл (8,7%) та Валерій Залужний (7,7%).

До другої десятки увійшли Григорій Сковорода (6,7%), Василь Стус (3,4%), Володимир Великий (2,6%), Ярослав Мудрий (2,5%), Леонід Кравчук (2,5%), Іван Сірко (2,4%), Віталій Кличко (2,2%), Олександр Усик (2,2%), Андрій Шевченко (1,8%) та Петро Сагайдачний (1,8%).

Другий президент України Леонід Кучма та п'ятий президент Петро Порошенко увійшли до третьої десятки, набравши 1,5% та 1,2% відповідно. Третій президент Віктор Ющенко посів 32-ге місце, набравши 0,8%.

Крім того, українці називали голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма (34-те місце, 0,8%), радника глави Офісу президента Михайла Подоляка (44-те місце, 0,5%) та Олену Зеленську (64-те місце, 0, 2%).

Колишній президент України Віктор Янукович увійшов до списку на 66-му місці.

Респонденти включили до списку також Миколу Гоголя (37-ме місце, 0,6%). Водночас Тарас Бульба перевершив свого творця, посівши у рейтингу 23-тє місце з результатом 1,5%.

Загалом респонденти зазначили 148 імен. Водночас близько 8% опитаних не змогли назвати (згадати) жодного видатного українця.