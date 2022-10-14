Події

09:31 14.10.2022

Перемогою над цим ворогом ми відповімо всім ворогам нашої державності - Зеленський

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Перемогою над цим ворогом ми відповімо всім ворогам нашої державності - Зеленський

У День захисників і захисниць України ми дякуємо всім, хто бився за Україну в минулому і всім, хто б'ється за неї тепер, сказав у відеозверненні у п'ятницю президент України Володимир Зеленський.

"Усім, хто перемагав тоді. І всім, хто обов'язково переможе зараз. Переможе і це увінчає успіхом боротьбу багатьох поколінь нашого народу. Народу, який завжди найбільше хотів одного - свободи. Для себе та своїх дітей. Для нашої культури", - сказав він.

Він сказав, що "нинішній ворог у своєму злі об'єднує, здається, всіх ворогів нашої державності, які були. І перемогою над цим ворогом ми відповімо всім ворогам, які посягають на Україну, тим, хто жив, хто живе і хто житиме на нашій землі".

"Це буде перемога всього нашого народу. Це буде перемога Збройних сил України. Наших Сухопутних військ, піхоти, танкістів, ракетних військ та артилерії. Це буде перемога наших Повітряних сил, наших зенітників, наших операторів дронів. Це буде перемога наших Військово-Морських сил, наших морських піхотинців, наших десантно-штурмових військ. Нашої розвідки. Сил спеціальних операцій. Служби безпеки України. Це буде перемога прикордонників, Національної гвардії, Національної поліції, тероборони, зв'язківців. Це буде перемога кожного і кожного, хто не залишить і сліду на українській землі від цієї армії, що хизувалася нібито вона - друга на планеті", - сказав Зеленський.

"Російські ракети ще здатні зігнати українців у бомбосховища, але ніхто з наших людей там не тремтить. Українці співають в укриттях. Ми захищаємо свою свободу. Свою душу. Свою землю", - сказав президент.

За словами Зеленського, "у цій війні все залежить від тебе. Від того, що ти робиш. Від того, кому допомагаєш. Від того, що ти здобуваєш. І від того, хто прийшов нам допомогти".

"Світ із нами. Більше, ніж будь-коли в нашій історії. Зокрема і це робить нас сильнішими, ніж будь-коли в нашій історії. Але так само, як і будь-коли в нашій історії, майбутнє залежить від конкретних людей", - зазначив він.

"Проти вас - рашистські танки, "зеки" та найманці. Мародери, ґвалтівники і ті, хто збожеволів від пропаганди. Тисячі людей, чиє життя не варте нічого для їхньої держави. Їх кидають в атаки, у них за спинами - "загороджувальні загони", їх не рахують і навіть не забирають, коли вони гинуть. Вони не знають, заради чого їм жити, а тому так ницо втрачають дане їм Богом життя", - сказав президент.

"За тобою ж, Український Воїне, - мільйони людей, які точно знають, заради чого живуть. З тобою, Воїне, в окопі - вся наша держава, все, що маємо і так дорого для нас. З тобою - майбутнє дітей", - сказав він.

 

Теги: #день_захисника #зеленський

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