Тимошенко відвідав деокупований Ізюмський район на Харківщині

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко відвідав деокупований Ізюмський район Харківської області.

За його словами, оглянули об'єкти житлової та критичної інфраструктури.

"Сьогодні в райцентрі розпочали запуск електроенергії для 10 000 споживачів району, щодня лише нарощуємо потужності. Світло з'явилося і на Ізюмському хлібозаводі. Це дозволить забезпечити виробництво такого довгоочікуваного українського хліба для місцевих. Одразу після подачі світла – запрацювало відділення "Укрпошти", де люди вже отримують пенсії", - написав Тимошенко у телеграм-каналі.

Також він зазначив, що комунальні служби разом із волонтерами, де це можливо, відновлюють пошкоджене житло. Не припиняють ремонтні роботи і шляховики.

"Дякую Офісу президента за постійне сприяння та увагу до Харківщини, спільними зусиллями відбудуємо зруйноване!", - підсумував Тимошенко.