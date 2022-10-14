Події

07:38 14.10.2022

Росіяни мінують майже усі місця масових поховань українців

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Росіяни мінують майже усі місця масових поховань українців

Російські окупанти під час відступу мінують масові поховання українців, яких вони жорстоко вбили, повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

"Щоб підійти до братської могили у будь-якого міста, на жаль, нам доводиться викликати саперів", - сказав міністр у четвер в ефірі телемарафону.

За словами Монастирського, майже у кожному звільненому населеному пункті України правоохоронці знаходять місця масових поховань.

Він зазначив, що "окупанти настільки цинічні, що мінують навіть могили закатованих українців".

Монастирський повідомив, що у 339 звільнених населених пунктах Донецької, Харківської та Херсонської областей поліція вже відновила роботу.

 

 

Теги: #рф #мінування #поховання #монастирський

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