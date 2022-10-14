У разі ядерного удару по Україні російська армія буде знищена

Якщо Росія застосує ядерну зброю проти України, то отримає потужну неядерну відповідь з боку Заходу, яка знищить російську армію, заявив високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

"Люди, які підтримують Україну, ЄС, держави-члени, США, НАТО не блефують також. Будь-яка ядерна атака проти України створить відповідь, не ядерну, але настільки потужну відповідь з військового боку, що російська армія буде повністю знищена", - цитують на сайті Дипломатичної служби Європейського Союзу слова Борреля.

Представник ЄС зазначив, що наслідки можливої ядерної війни можуть бути катастрофічними для всього світу. За його словами, необхідно "продовжувати підтримувати Україну і шукати дипломатичні рішення" (конфлікту, що склався - ІФ-У).

"І ми маємо бути готові зробити стільки ж, скільки ми робимо сьогодні, підтримуючи Україну в мирних переговорах, тому що світові потрібно, щоб ця війна припинилася", - наголосив Боррель.

Раніше Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив на важливості продовження консультацій та координації союзників з ядерних питань НАТО, щоб не втрачати пильності.