Окупанти у четвер обстріляли мінами Сумщину

Російські окупанти у четвер мінами обстрілювали Сумську область з території РФ, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

Зокрема, у Білопільській ОТГ майже об 11 ранку зафіксовано "прильоти" 3 мін. Після 11:00 – ще 18 мін, вже по іншій частині громади.

У Ворожбянській ОТГ ближче до полудня - 7 мін по околицях Ворожби.

У Зноб-Новгородській ОТГ о 14:00 від росіян прилетіла 120 мм міна.

У Великописарівській громаді близько 17:00 водій вантажівки під час маневрування наїхав заднім колесом на міну, яка вибухнула, внаслідок чого пошкоджено причіп автомобіля.

"Також уточнення щодо ранкових обстрілів: із 7 до 9 ранку було два обстріли: 15 мін і 15 артснарядів прилетіло з території Росії по різних частинах Миропільської громади", - написав Живицький, зазначивши, що у всіх випадках обійшлося без жертв і руйнувань.