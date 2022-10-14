Події

07:10 14.10.2022

На Миколаївщині ЗСУ збили один дрон-камікадзе

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На Миколаївщині ЗСУ збили один дрон-камікадзе

На Миколаївщині Збройні сили України збили один дрон-камікадзе, повідомив голова ОВА Віталій Кім.

"Hunted 1", - написав Кім у телеграм-каналі.

 

Теги: #ліквідація #дрон #миколаївська_область

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