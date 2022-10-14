На Миколаївщині ЗСУ збили один дрон-камікадзе
На Миколаївщині Збройні сили України збили один дрон-камікадзе, повідомив голова ОВА Віталій Кім.
"Hunted 1", - написав Кім у телеграм-каналі.
На Миколаївщині Збройні сили України збили один дрон-камікадзе, повідомив голова ОВА Віталій Кім.
"Hunted 1", - написав Кім у телеграм-каналі.
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