Окупанти завдали ракетних ударів по Харкову та області, є пошкодження критичної інфраструктури - Синєгубов
У четвер увечері російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Холодногірському району Харкова, попередньо, ніхто не постраждав, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
"Є влучання в Холодногірському районі – без потерпілих", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.
Він також повідомив, що внаслідок ударів по області є пошкодження критичної інфраструктури.
"Можливі тимчасові знеструмлення. Просимо зберігати спокій, наші енергетики вже працюють над відновленням світла", - написав Синєгубов.
За його словами, наслідки ракетних ударів ще обстежують, на місцях працюють профільні служби та правоохоронці.