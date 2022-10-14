Окупанти завдали ракетних ударів по Харкову та області, є пошкодження критичної інфраструктури - Синєгубов

У четвер увечері російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Холодногірському району Харкова, попередньо, ніхто не постраждав, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Є влучання в Холодногірському районі – без потерпілих", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він також повідомив, що внаслідок ударів по області є пошкодження критичної інфраструктури.

"Можливі тимчасові знеструмлення. Просимо зберігати спокій, наші енергетики вже працюють над відновленням світла", - написав Синєгубов.

За його словами, наслідки ракетних ударів ще обстежують, на місцях працюють профільні служби та правоохоронці.