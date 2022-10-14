Мандат Червоного Хреста має виконуватися

Президент України Володимир Зеленський закликав створити в Україні Місію Міжнародного Червоного Хреста на зразок Місії МАГАТЕ.

"За зразком місії МАГАТЕ може запрацювати і місія Червоного Хреста. Але для цього потрібне лідерство. Потрібна сумлінність. Потрібне розуміння, хто і для чого створював таку інституцію, як Червоний Хрест", - сказав він у відеозверненні у четвер.

Він нагадав, що в четвер відбулася "важлива зустріч в онлайн-форматі нашої команди, яка опікується темою звільнення полонених, з представниками Міжнародного комітету Червоного Хреста та інших міжнародних організацій, що дотичні до цього процесу". "Були сказані дуже важливі речі. Зокрема те, що стосується інституційної роботи Червоного Хреста заради гарантування безпеки тих, кого утримують у російському полоні", - сказав він.

"Вважаю, що Міжнародний комітет Червоного Хреста – це не клуб із привілеями, де отримують зарплати і насолоджуються життям. Червоний Хрест має зобов'язання, передусім морального характеру. Мандат Червоного Хреста має виконуватись", - заявив Зеленський.

Він наголосив, що "потрібно негайно робити те, що цілком логічно для Червоного Хреста. Є Оленівка. Фактично концтабір, у якому утримують наших полонених. Потрібен доступ до них, як це й обумовлювалось. Червоний Хрест може це здійснити. Але потрібно намагатися це здійснити. Україна готова сприяти цьому".