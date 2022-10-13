Ситуація на фронті складна, але контрольована, необхідні підвищення вогневих спроможностей ЗС України та інтегрована ППО/ПРО – Залужний після розмови з Міллі

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний наголошує на важливості підвищення вогневих спроможностей Збройних сил України та створення системи інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони в умовах поточної ситуації на фронті.

"Щодо ситуації на фронті. Вона складна, але контрольована. Противник має перевагу в артилерії, тому питання підвищення вогневих спроможностей Збройних Сил України залишається актуальним. Так само важливим є питання створення системи інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони", - написав Залужний у фейсбуці у четвер увечері за підсумками телефонної розмови із головою об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі.

Головнокомандувач ЗСУ розповів, що предметно обговорив із головою об'єднаного комітету начальників штабів США результати зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн", яка відбулася 12 жовтня. " Я щиро вдячний країнам-партнерам за послідовну підтримку нашої держави і військову допомогу, завдяки якій ми успішно протистоїмо російській агресії, а генералові Міллі - за лідерство у цій надважливій справі", - написав він.

Залужний також повідомив, що Міллі передав привітання усім українським військовим із прийдешнім Днем захисників і захисниць України.