Шеф Пентагону закликав швидше завершити процес вступу Фінляндії та Швеції до НАТО

Шеф Пентагону Ллойд Остін у четвер закликав країни-члени НАТО швидше ратифікувати документи щодо вступу Фінляндії та Швеції до альянсу.

"Я закликаю всіх союзників ратифікувати протоколи про вступ якнайшвидше, щоб ми змогли прийняти наших демократичних партнерів до альянсу", - сказав Остін на пресконференції за підсумками зустрічі міністрів оборони НАТО.

18 травня Фінляндія та Швеція передали заявки на вступ до НАТО, а 5 липня у штаб-квартирі альянсу в Брюсселі були підписані протоколи про їхнє приєднання до блоку.

Вступ обох країн до НАТО ратифікували 28 із 30 країн. Поки не зробили це, як повідомлялося, тільки Туреччина та Угорщина. При цьому в Анкарі попереджали, що не ратифікують вступ Швеції та Фінляндії до НАТО доти, доки ці скандинавські країни не виконають низку турецьких вимог.