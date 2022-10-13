Єрмак закликав МКЧХ протягом 3-х днів направити місію до Оленівки, де утримують українських військовополонених

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак закликав Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) найближчими днями направити свою місію до колонії в Оленівці на тимчасово окупованій території Донецької області, де утримують українських військовополонених.

Як повідомляє пресслужба президента, Єрмак наголосив, що сьогодні надзвичайно важливим є питання з'ясування, в яких умовах утримуються українські полонені і з чим вони стикаються в місцях утримання в РФ і на тимчасово окупованій території України.

"Сьогодні в центрі Європи, на жаль, щохвилини та щогодини відбуваються жахливі речі, знову існують концтабори, і про це неможливо мовчати", - заявив він під час зустрічі у форматі відеозв'язку з представниками МКЧХ та інших міжнародних організацій.

"Тому закликаю, щоб не пізніше за три дні місія Червоного Хреста з представниками міжнародних медіа прибула в Україну, навіть якщо до цього терміну не отримаєте підтвердження з боку Росії. А ми впевнені, що Росія не зацікавлена в тому, щоб правда була відома. Ми закликаємо надіслати місію, яка перебуватиме на лінії фронту, поки Росія не видасть ці дозволи", – зазначив Єрмак.

Він закликав МКЧХ вирішити це питання до 17 жовтня, запевнивши, що Україна зі свого боку всіляко сприятиме цій місії.

"Ми готові до цього долучитись. Туди готові поїхати наші народні депутати. Наші шановні партнери – представники країн, які сьогодні з нами, впевнені, теж готові допомогти, щоб провідні канали, інші засоби масової інформації прибули. Як це відбувається, наприклад, коли приїжджає місія МАГАТЕ", – сказав голова ОП.

В іншому випадку, зазначив він, Україна застосовуватиме всі можливі інформаційні та дипломатичні засоби, щоб зрушити це питання з місця.

За його словами, Українська держава разом із партнерами зможе знайти варіант, як сформувати експертну групу, та людей, які готові виконати ту місію, яку має виконати МКЧХ.

Як повідомляється, у відеозустрічі також взяли участь заступники голови ОП Андрій Сибіга та Ігор Жовква, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов, тимчасовий виконувач обов'язків голови СБУ Василь Малюк, представники Офісу Генерального прокурора, уповноважений Верховної Ради з прав людину Дмитро Лубінець, голова ГО "Центр громадянських свобод" Олександр Матвійчук, народні депутати та посли держав – партнерів України.