Події

20:24 13.10.2022

Єрмак закликав МКЧХ протягом 3-х днів направити місію до Оленівки, де утримують українських військовополонених

2 хв читати
Єрмак закликав МКЧХ протягом 3-х днів направити місію до Оленівки, де утримують українських військовополонених

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак закликав Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) найближчими днями направити свою місію до колонії в Оленівці на тимчасово окупованій території Донецької області, де утримують українських військовополонених.

Як повідомляє пресслужба президента, Єрмак наголосив, що сьогодні надзвичайно важливим є питання з'ясування, в яких умовах утримуються українські полонені і з чим вони стикаються в місцях утримання в РФ і на тимчасово окупованій території України.

"Сьогодні в центрі Європи, на жаль, щохвилини та щогодини відбуваються жахливі речі, знову існують концтабори, і про це неможливо мовчати", - заявив він під час зустрічі у форматі відеозв'язку з представниками МКЧХ та інших міжнародних організацій.

"Тому закликаю, щоб не пізніше за три дні місія Червоного Хреста з представниками міжнародних медіа прибула в Україну, навіть якщо до цього терміну не отримаєте підтвердження з боку Росії. А ми впевнені, що Росія не зацікавлена в тому, щоб правда була відома. Ми закликаємо надіслати місію, яка перебуватиме на лінії фронту, поки Росія не видасть ці дозволи", – зазначив Єрмак.

Він закликав МКЧХ вирішити це питання до 17 жовтня, запевнивши, що Україна зі свого боку всіляко сприятиме цій місії.

"Ми готові до цього долучитись. Туди готові поїхати наші народні депутати. Наші шановні партнери – представники країн, які сьогодні з нами, впевнені, теж готові допомогти, щоб провідні канали, інші засоби масової інформації прибули. Як це відбувається, наприклад, коли приїжджає місія МАГАТЕ", – сказав голова ОП.

В іншому випадку, зазначив він, Україна застосовуватиме всі можливі інформаційні та дипломатичні засоби, щоб зрушити це питання з місця.

За його словами, Українська держава разом із партнерами зможе знайти варіант, як сформувати експертну групу, та людей, які готові виконати ту місію, яку має виконати МКЧХ.

Як повідомляється, у відеозустрічі також взяли участь заступники голови ОП Андрій Сибіга та Ігор Жовква, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов, тимчасовий виконувач обов'язків голови СБУ Василь Малюк, представники Офісу Генерального прокурора, уповноважений Верховної Ради з прав людину Дмитро Лубінець, голова ГО "Центр громадянських свобод" Олександр Матвійчук, народні депутати та посли держав – партнерів України.

 

 

Теги: #місія #мкчх #оленівка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:25 13.10.2022
Нацбанк очікує старту роботи місії МВФ наступного тижня

Нацбанк очікує старту роботи місії МВФ наступного тижня

07:24 12.10.2022
Глава NASA заявив про успіх місії із перенаправлення астероїдів

Глава NASA заявив про успіх місії із перенаправлення астероїдів

16:16 10.10.2022
Червоний Хрест призупинив роботу в Україні з міркувань безпеки

Червоний Хрест призупинив роботу в Україні з міркувань безпеки

16:28 28.09.2022
РФ досі не дає можливості Україні відвідати місце масової загибелі українських військовополонених в Оленівці - омбудсмен Лубінець

РФ досі не дає можливості Україні відвідати місце масової загибелі українських військовополонених в Оленівці - омбудсмен Лубінець

15:12 23.09.2022
МАГАТЕ планує збільшити свою місію на ЗАЕС - Шмигаль

МАГАТЕ планує збільшити свою місію на ЗАЕС - Шмигаль

19:18 22.09.2022
Місія зі встановлення фактів трагедії в Оленівці готова до розгортання, щойно будуть отримані всі необхідні гарантії - генсек ООН

Місія зі встановлення фактів трагедії в Оленівці готова до розгортання, щойно будуть отримані всі необхідні гарантії - генсек ООН

17:47 22.09.2022
Лубінець порушить перед МКЧХ питання відсутності моніторингу за умовами тримання громадян України у російському полоні

Лубінець порушить перед МКЧХ питання відсутності моніторингу за умовами тримання громадян України у російському полоні

16:58 16.09.2022
ООН відправить місію до місця масових поховань в Ізюмі – ЗМІ

ООН відправить місію до місця масових поховань в Ізюмі – ЗМІ

07:13 08.09.2022
Експерти ООН найближчими днями вирушать на Донбас для розслідування обстрілу СІЗО в Оленівці

Експерти ООН найближчими днями вирушать на Донбас для розслідування обстрілу СІЗО в Оленівці

16:12 06.09.2022
Сім'ї військовополонених із "Азовсталі" закликають ООН застосувати дієві та невідкладні механізми розслідування теракту в Оленівці

Сім'ї військовополонених із "Азовсталі" закликають ООН застосувати дієві та невідкладні механізми розслідування теракту в Оленівці

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

НАТО прагне запобігти використанню ядерної зброї, але пильності не втрачає - Столтенберг

Окупанти за добу завдали 15 авіаударів по Україні й здійснили 22 обстріли з РСЗВ

Над Україною збито 5 російських ракет "Калібр": 4 – на заході країни, 1 – на Одещині

У рамках чергового обміну полоненими з РФ вдалося звільнити ще 20 людей

Першочергові потреби ЗСУ в зимовій формі закрито, триває робота щодо забезпечення інших потреб - Міноборони

ОСТАННЄ

У Харківській області двох підлітків госпіталізовано з пораненнями від ворожих обстрілів

Естонія передала Україні десять мобільних будиночків

Португалія передасть Україні шість вертольотів "Ка"

Кулеба закликає світову спільноту захистити чорноморський зерновий коридор на тлі нового шантажу Росії

НАТО прагне запобігти використанню ядерної зброї, але пильності не втрачає - Столтенберг

Глава МАГАТЕ заявив про прогрес щодо безпекової зони навколо ЗАЕС після зустрічі з главою МЗС України

Іракський парламент обрав Латифа Рашида президентом Іраку

НАТО посилить заходи із захисту життєво важливих об'єктів інфраструктури

Окупанти за добу завдали 15 авіаударів по Україні й здійснили 22 обстріли з РСЗВ

Російські окупанти випустили по Львівщині 6 ракет, українські військові збили чотири – голова ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА