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18:27 13.10.2022

НАТО надасть Україні пристрої для боротьби з безпілотниками - Столтенберг

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НАТО надасть Україні пристрої для боротьби з безпілотниками - Столтенберг

НАТО надасть Україні сотні пристроїв для боротьби з російськими та іранськими безпілотниками.

Таке оголошення зробив генеральний секретар організації Єнс Столенберг у четвер у Брюсселі на пресконференції, яка відбулася після закінчення дводенного засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу.

"У рамках Комплексного пакета допомоги НАТО поставить Україні найближчим часом обладнання для боротьби з безпілотниками: йдеться про сотні пристроїв для генерування перешкод, які допоможуть зробити неефективними безпілотники російського та іранського виробництва, а також захистити українське населення і критично важливу інфраструктуру. У довгостроковій перспективі ми також допоможемо Україні перейти від радянського обладнання до сучасного обладнання НАТО", - сказав генсек Альянсу.

Столтенберг наголосив, що НАТО не є стороною конфлікту, але союзники Альянсу підтримуватимуть Україну доти, доки це буде необхідно. У зв'язку з цим він привітав заяву Іспанії щодо постачання Україні чотирьох систем протиповітряної оборони Hawk.

"Інші союзники також надають Україні допомогу. Я дякую їм і закликаю продовжувати. Ми також надаємо паливо, зимовий одяг у рамках цього Комплексного пакету допомоги НАТО", - додав він.

Як пише "Європейська правда", у комюніке Міноборони Іспанії про зустріч із міністром оборони України Олексієм Резніковим не згадується про системи Hawk. Водночас зазначено, що міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес запропонувала українській стороні різні можливості для підготовки військових – і у двосторонньому форматі, і в місії ЄС, створення якої розпочинається. Серед наявних двосторонніх проєктів згадується навчання українських військових у Сарагосі на протиповітряних ракетних системах Aspide.

У середу 12 жовтня глави МЗС України та Іспанії обговорювали наступний пакет військової допомоги Україні.

Теги: #нато #безпілотники #пристрої

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