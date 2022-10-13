Над Україною збито 5 російських ракет "Калібр": 4 – на заході країни, 1 – на Одещині

Чотири крилаті ракети типу "Калібр" збито в небі над західними областями України в четвер, 13 жовтня, повідомляється на сторінці Повітряного командування "Захід" у фейсбуці.

"13 жовтня російські окупаційні війська атакували з акваторії Чорного моря крилатими ракетами типу "Калібр" об'єкти критичної інфраструктури в західному регіоні. Чотири крилаті ракети знищено силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Захід" у зоні нашої відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Ще одну ракету знищив на півдні країни підрозділ протиповітряної оборони Повітряного командування "Південь".

"Над Одещиною силами протиповітряної оборони знищено ракету типу "Калібр", якою ворог атакував Україну з акваторії Чорного моря", - повідомляється на сторінці ОК "Південь" у фейсбуці.

Як повідомлялося, російські окупанти в четвер завдали ракетного удару по військовому об'єкту на Львівщині, обійшлося без жертв. Також повідомлялося про вибухи, попередньо, від роботи систем протиповітряної оборони, у Чернівецькій, Тернопільській, Волинській та Рівненській областях.