Окупанти завдали удару по військовому об'єкту на Львівщині, жертв немає – голова ОВА

Ракетного удару по військовому об'єкту на Львівщині завдали російські окупанти в четвер, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Що відомо на цю мить: влучили в один із військових об'єктів у Львівській області. Це повторне влучення у цей об'єкт. Знищене військове майно, жертв немає. Об'єкт у Золочівському районі. Три ракети, два попадання. Одну ракету збили наші сили ППО", – написав Козицький у телеграм-каналі.

Раніше голова обладміністрації повідомляв про роботу систем протиповітряної оборони (ППО). "Львівщина: працювала ППО. Деталі згодом", - написав він, коментуючи повідомлення про вибухи.

Звуки вибухів, попередньо, від роботи систем протиповітряної оборони, було чути, окрім Львівської, також у Чернівецькій, Тернопільській, Волинській та Рівненській областях.

"Чернівецька область працює ППО, залишайтеся в укриттях!" - написав голова Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запарнюк у телеграм-каналі.

Перед цим він повідомив, що в небі над областю зафіксовано проліт ракети, та закликав жителів залишатися в укриттях.

Про вибухи на Тернопільщині повідомило "Супільне". Голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш написав у телеграм-каналі: "Друзі, не панікуємо, залишаємось в укриттях. Уся офіційна інформація згодом".

Голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко повідомив про вибух, але зазначив, що невідомо, яким було його джерело. "Щодо звуку вибуху на Волині – інформацію з'ясовуємо. Станом на 16:45 немає підтвердженої інформації про приліт чи роботу ППО в області", - написав він у телеграм-каналі.

Про вибухи на Рівненщині повідомила ТСН. Голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль у телеграм-каналі закликав жителів області залишатися в укриттях під час повітряної тривоги.