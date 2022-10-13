Події

17:28 13.10.2022

Першочергові потреби ЗСУ в зимовій формі закрито, триває робота щодо забезпечення інших потреб - Міноборони

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Першочергові потреби ЗСУ в зимовій формі закрито, триває робота щодо забезпечення інших потреб - Міноборони

Міністерство оборони України повідомляє, що першочергові потреби щодо забезпечення підрозділів Збройних сил України предметами зимового речового забезпечення вже кількісно закрито.

"Триває робота для повного забезпечення усіх потреб", - повідомляється на сайті відомства.

Зокрема, з 6 до 12 жовтня до Збройних сил України було доставлено понад 24 тисячі зимових курток, до 17 тисяч пар взуття, з яких майже 12 500 – зимового. Окрім цього, поставлено понад 27 тисяч зимових шапок, 35 тисяч утеплених флісових курток та 93,5 тисячі комплектів нижньої демісезонної та зимової білизни.

У Міноборони зазначили, що серед майже 20 предметів зимового речового забезпечення на особливому контролі постачання зимових курток, взуття, шапок, термобілизни, шкарпеток та флісок. При цьому щодо постачання зимової форми "статистика дуже швидко змінюється і переважно залежить від логістики".

У зазначений період для потреб української армії було передано майже 13 тисяч бронежилетів та 10 тисяч шоломів. Наразі для ЗСУ вже сформовано резерв із понад 180 тисяч бронежилетів та десятків тисяч шоломів.

"У межах виконання контрактів темпи постачання будуть відповідати реальній потребі, адже уже зараз майже усі поставки скеровуються до резерву. Після зарахування на облік уповноважене командування одного з родів Збройних сил України приймає рішення щодо подальшого розподілу серед підрозділів. Загалом констатується ритмічний процес поставок сезонного форменого одягу та засобів захисту", - йдеться у повідомленні.

Теги: #зсу #зимова_форма

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