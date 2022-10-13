Події

17:09 13.10.2022

Мін'юст зобов'язав "Укртрансбезпеку" застосовувати відеофіксацію під час роботи

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Міністерство юстиції України визначило правила застосування засобів фото- та відеофіксації посадовими особами Державної служби України з безпеки на транспорті.

"Відтепер працівники "Укртрансбезпеки" в обов’язковому порядку мають застосовувати засоби фото- і відеофіксації під час планових, позапланових та рейдових перевірок (перевірок на дорозі), державного ринкового нагляду, розгляду справ про порушення вимог законодавства та норм і стандартів щодо організації перевезень автомобільним транспортом. А також під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, пов'язаних з порушенням правил надання послуг та вимог безпеки при наданні послуг з перевезення пасажирів чи вантажів автомобільним транспортом", - наголошується у повідомленні у телеграм-каналі "Укртрансбезпеки" у четвер.

Окрім того, обов'язковість фото- та відеофіксації передбачена під час моніторингу діяльності посадових осіб "Укртрансбезпеки".

Порядок застосування засобів фото- та відеофіксації посадовими особами затверджено наказом Міністерства інфраструктури України №590 від 9 серпня 2022 року.

Теги: #відеофіксація #укртрансбезпека

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