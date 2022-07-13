Харківська поліція затримала водія, який займався відеофіксацією обстрілів і блокпостів

Правоохоронці Харківської області виявили та затримали водія автомобіля Deo Lanos, який здійснював відеофіксацію обстрілів і роботу блокпоста.

"Бійці полку поліції особливого призначення виявили водія автомобіля Deo Lanos, який здійснював відеофіксацію обстрілів і роботу блокпоста. Поліцейські доставили його до Харківського райуправління №2 для з'ясування обставин події", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

Крім того, правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили за добу понад 1100 транспортних засобів для виявлення правопорушень. Завдяки інформації від населення до відділів поліції доставлено 20 осіб для перевірки їхньої можливої співпраці з російськими окупантами.

Також за минулу добу російські окупанти завдали ракетних та артилерійських ударів по Харкову, а також обстрілювали із систем залпового вогню низку населених пунктів області, серед яких Золочів, Дергачі, Уди, Слатине, Пришиб, Російська Лозова, Дементіївка.

"Унаслідок вибухів пошкодження отримали житлові будинки, господарські споруди, приміщення кількох підприємств, автосалон, об'єкт інфраструктури, автомобілі. Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти опрацювали понад 60 фактів руйнування житла та інших об'єктів на території регіону внаслідок обстрілів та пожеж", - йдеться у повідомленні.