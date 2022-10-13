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16:54 13.10.2022

Фінляндія візьме участь у проєкті ППО НАТО

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Фінляндія візьме участь у проєкті ППО НАТО

Фінляндія приєдналася до угоди країн НАТО, спрямованої на розвиток протиповітряної оборони.

Угода, ініційована Німеччиною, спрямована на створення європейської зенітної та протиракетної системи шляхом спільних закупівель.

Вона передбачає об'єднання різних систем ППО, призначених для знищення балістичних і крилатих ракет, а також бойових безпілотників.

Окрім Фінляндії, декларацію у четвер підписали Бельгія, Болгарія, Чеська Республіка, Естонія, Німеччина, Угорщина, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Словаччина, Словенія, Румунія та США.

Водночас міністерство оборони Фінляндії в четвер заявило, що ініціатива щодо розвитку спільної протиповітряної оборони не є ні юридично, ні фінансово обов'язковою.

"Метою ініціативи є пришвидшення та полегшення процесів закупівлі військової техніки та вивчення можливостей співробітництва протягом життєвого циклу", - йдеться в пресрелізі, оприлюдненому міністерством оборони.

18 травня Фінляндія та Швеція передали заявки на вступ до НАТО, а 5 липня у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі було підписано протоколи про їх приєднання до НАТО.

Наразі вступ Фінляндії та Швеції до НАТО ратифікували 28 країн-членів альянсу з 30. Не зробили це лише Туреччина та Угорщина.

Теги: #нато #фінляндія #ппо

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