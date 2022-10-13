Події

15:34 13.10.2022

Повідомлено про підозру жителю Херсону, який очолив незаконно створену філію російського банку

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У пособництві окупантам підозрюють жителя Херсону, який допомагає ворогові впроваджувати банківську систему РФ на території Херсонської області, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури громадянину України заочно повідомлено про підозру за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України)", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у телеграм-каналі у четвер.

За інформацією прокуратури, житель міста Херсону під час окупації регіону почав співпрацювати з агресором, очоливши незаконно створену філію російського банку.

"На займаній посаді підозрюваний допомагає окупаційній владі впроваджувати банківську систему РФ на території Херсонської області, а також здійснювати незаконні фіскальні збори з підприємств", - наголошується в повідомленні.

У прокуратурі повідомляють, що також ця людина агітувала місцевих жителів співпрацювати з ворогом, обіцяючи роботу в псевдоустанові, яку він очолює.

Теги: #херсон #колаборант

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