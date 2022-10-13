Події

13:39 13.10.2022

Німеччина передала Україні 16 самохідних артилерійських установок, Естонія відправляє зимове спорядження, обладнання та боєприпаси

1 хв читати
Німеччина передала Україні 16 самохідних артилерійських установок, Естонія відправляє зимове спорядження, обладнання та боєприпаси

Німеччина надала Україні 16 самохідних артилерійських установок (САУ) Zuzana, випливає з даних федерального уряду.

Дальність пострілів 155-мм артилерійських знарядь сягає 41 км.

Крім того, Німеччина поставила Україні 10 понтонно-мостових машин.

У вересні ФРН передала Україні шість зенітних самохідних установок (ЗСУ) Gepard, довівши їхню загальну кількість до 30 од.

ЗСУ отримали 59 тис. снарядів для ЗСУ Gepard, п'ять 227-мм реактивних систем залпового вогню M270 MARS. Крім того, Києву влітку було передано 12 155-мм самохідних гаубиць PzH 2000 та 10,5 тис. снарядів до них.

ЗСУ також отримали 23,8 тис. протитанкових ракетних комплексів Panzerfaust 3 з більш ніж 3 тис. ракет, близько 15 тис. протитанкових мін, 54 бойові машини піхоти М113 та 3,2 тис. переносних зенітних ракетних комплексів.

На сьогодні воєнну допомогу ФРН в Україні оцінено в $1,5 млрд.

У свою чергу, Естонія схвалила новий пакет воєнної допомоги Україні, до якого увійшли зимове спорядження, обладнання та боєприпаси, повідомила прем'єр-міністр Естонії Кайя Каллас, додавши, що їх буде доставлено швидко.

"Естонія щойно схвалила новий пакет воєнної допомоги Україні. Ми відправляємо до України зимове спорядження, обладнання та боєприпаси. Ми доставимо їх швидко. Давайте всі прискоримо нашу допомогу, щоб українці могли звільнити свої території. Це шлях до миру", - написала Каллас у твіттері у четвер.

 

Теги: #німеччина #військова_допомога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:36 13.10.2022
Естонія відправляє Україні зимове спорядження, обладнання та боєприпаси - прем'єр

Естонія відправляє Україні зимове спорядження, обладнання та боєприпаси - прем'єр

18:57 12.10.2022
Канада пожертвує Україні 47 млн доларів у вигляді артилерійських боєприпасів, безпілотних камер, супутникових послуг та зимового одягу - глава Міноборони

Канада пожертвує Україні 47 млн доларів у вигляді артилерійських боєприпасів, безпілотних камер, супутникових послуг та зимового одягу - глава Міноборони

17:11 12.10.2022
У найближчі кілька тижнів Україні буде передано більше PzH2000 та MARSII - Міноборони Німеччини

У найближчі кілька тижнів Україні буде передано більше PzH2000 та MARSII - Міноборони Німеччини

11:35 12.10.2022
Німеччина планує поставити Україні додаткові САУ Zuzana

Німеччина планує поставити Україні додаткові САУ Zuzana

07:54 12.10.2022
Rheinmetall поставить Чехії танки Leopard 2 та броньовані машини Büffel за процедурою обміну на озброєння для України

Rheinmetall поставить Чехії танки Leopard 2 та броньовані машини Büffel за процедурою обміну на озброєння для України

22:51 10.10.2022
У Німеччині пройшли мітинги на підтримку України проти військової агресії росії

У Німеччині пройшли мітинги на підтримку України проти військової агресії росії

15:04 10.10.2022
Унаслідок ракетних ударів по Києву постраждала будівля, в якій розміщений візовий відділ посольства Німеччини - МЗС ФРН

Унаслідок ракетних ударів по Києву постраждала будівля, в якій розміщений візовий відділ посольства Німеччини - МЗС ФРН

14:26 10.10.2022
Канада продовжить постачати Україні більше військової допомоги та обладнання для боротьби та перемоги у цій несправедливій війні - глава Міноборони

Канада продовжить постачати Україні більше військової допомоги та обладнання для боротьби та перемоги у цій несправедливій війні - глава Міноборони

14:15 10.10.2022
Німеччина постачає Україні першу з чотирьох систем ППО IRIS-T SLM - Міноборони

Німеччина постачає Україні першу з чотирьох систем ППО IRIS-T SLM - Міноборони

17:53 07.10.2022
Естонія направить Україні боєприпаси, зимове обмундирування та бронежилети

Естонія направить Україні боєприпаси, зимове обмундирування та бронежилети

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Росія має від 300 до декількох тисяч дронів-камікадзе іранського виробництва – Гуменюк

Розуміння того, що, коли і як можуть поставити Україні партнери, щоб закрити небо, буде наступного місяця - Резніков

Генасамблея ООН вимагає від Росії негайно скасувати спроби анексії української території та вивести війська з території України

ПАРЄ може стати першою міжнародною організацією, яка визнає Росію "державою-терористом" - Зеленський

Велика Британія поставить Україні зенітні ракети Amraam - глава оборонного відомства країни

ОСТАННЄ

Шмигаль у відповідь на петицію доручив Держкіно додатково опрацювати питання реорганізації "Довженко-Центру"

Росія має від 300 до декількох тисяч дронів-камікадзе іранського виробництва – Гуменюк

Розуміння того, що, коли і як можуть поставити Україні партнери, щоб закрити небо, буде наступного місяця - Резніков

У ЗАПОРІЖЖІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Майже половина опитаних українців вважають діяльність Степана Бандери скоріше позитивною для України

Голова Сумської ОВА: Нині ми не спостерігаємо додаткових скупчень російських військ на кордонах із областю

Європарламент визначився із трьома фіналістами на премію Сахарова: український народ, Ассанж та Колумбійська комісія

Понад половина опитаних українців вважають діяльність УПЦ (МП) такою, що сприяє російській агресії - опитування

ДСНС не має повноважень зрізати замки на закритих укриттях, йшлося про рятувальників Київської служби порятунку - перший заступник глави МВС

Ворог вночі тричі вдарив дронами-камікадзе по об'єктам інфраструктури Київської області, жертв і постраждалих немає - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА