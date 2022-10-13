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13:16 13.10.2022

Розуміння того, що, коли і як можуть поставити Україні партнери, щоб закрити небо, буде наступного місяця - Резніков

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Розуміння того, що, коли і як можуть поставити Україні партнери, щоб закрити небо, буде наступного місяця - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков каже, що розуміння того, що, коли і як може бути поставлене партнерами у сфері протиповітряної оборони, щоб закрити українське небо, буде наступного місяця.

Про це він сказав у четвер у Брюсселі українським журналістам, коментуючи перебіг зустрічей у форматі "Рамштайн" і з міністрами оборони країн-членів НАТО.

"Головне, що політичне рішення ухвалено. Далі буде відпрацювання… Я за те, щоб наші очікування були виправдані - завтра небо не буде закрите… Це дорогі системи, складні, для яких треба навчатися - це щоб не було ілюзій, що все зміниться завтра", - прояснив він ситуацію.

Крім того, Резніков констатував, що "жодна система ППО у світі не гарантує 100% захисту". "На 100% небо закрити не можна - це, щоб не було ілюзій. Питання лише у відсотках можливого ураження - на сьогодні наші славні сили ППО збивають системно до 50% усіх загроз наявними ресурсами. Тому, якщо ми доведемо до 60%-70%-80% - це буде чудово. Це перше. Друге - коротка дальність, середня і далека - 40-80-200 км - приблизно так діляться ці системи. І вони можуть бути різними - ЗРК - це також система ППО, навіть "Стінгери" - це ППО. Нам потрібно дивитися, де у нас існують прогалини, такі як об'єкти критичної інфраструктури", - деталізував міністр.

За словами глави оборонного відомства, у рамках Контактної групи у форматі "Рамштайн", яка є "американським проєктом", Пентагон "вчора надіслав усім публічний сигнал, що починаємо працювати, щоб максимально прискорити допомогу Україні". "Протягом двох тижнів у нас буде розуміння, приблизно хто і що дає нам - хтось дає нам ракети тощо - наразі вони вивчають. Наступний місяць дасть нам відповідь на це запитання - коли, скільки і як", - наголосив Резніков.

Говорячи про минулі зустрічі, міністр констатував, що не може "розповідати про все докладно". "Головне: приблизно півтора місяці тому ми думали, що б іще попросити у партнерів, щоб посилити нашу протиповітряну оборону з того, що вони можуть дати і з того, що у них є, і що для них не буде великою проблемою, і вчора під час зустрічі це обговорювалося на серйозному рівні. Усі партнери почули відповідний запит, який підтримали американські партнери, і це головне, що необхідно максимально швидко посилити ППО України", - окреслив він характер обговорення.

Резніков зіронізував, що Україна має на цій війні два варіанти підтримки: "це наші партнери, не лише альянсу - вчора було 50 делегацій (на засіданні Контактної групи), але, по суті, у нас є ще один, хто нас підтримує - це Кремль". "Щоразу, коли вони роблять черговий ідіотський вчинок - інакше це назвати не можна, вони посилюють рівень підтримки України. Мене раніше партнери запитували, чого я побоююся - і я відповідав, що це так званий синдром втоми, щоб ваші люди не втомилися від цієї війни, і ви почнете допомагати нам менше. Щоразу, коли моє застереження починає бити тривогу, щось відбувається. Ракетний обстріл усієї України стався за два дні до засідання. І вчора мені всі міністри казали - ти не уявляєш, у нас такий рівень підтримки України, що просто зашкалює - від них цього вимагають люди. Кремль робить все, щоб світ продовжував підтримувати нас. Вони кажуть - передай українцям, що вони нас надихають, ми вражені, і дякуємо вам. І щоразу звучать дві основні речі: перше - ви ведете війну не лише за себе, а й за нас, за весь демократичний світ, і це не є пафосом. І друге - ми тебе запевняємо, що будемо з вами до кінця, скільки б не знадобилося", - розповів міністр.

Теги: #міноборони #резніков #рамштайн

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