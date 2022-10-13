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10:56 13.10.2022

На Львівщині директора держпідприємства затримали під час одержання хабаря у 200 тисяч грн - прокуратура

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Директора державного підприємства затримали у Львівській області співробітники правоохоронних органів під час отримання хабаря у 200 тисяч грн, повідомляє пресслужба Львівської обласної прокуратури.

За даними прокуратури, зазначена сума була першою частиною мільйона гривень, які вимагав у підприємця директор держпідприємства.

"У разі відмови заплатити йому "відкат", директор обіцяв створити штучні перешкоди для продовження договору оренди та відпуску товарів зі складу, які потерпілий уже розмитнив та мав передати покупцеві", - зазначено у повідомленні прокуратури.

Водночас у поліції Львівської області повідомили, що йдеться про оренду складів на одному із об'єктів Держрезерву у Стрийському районі.

Вимагач затриманий у порядку статті 208 КПК України, суд визначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та усунув з посади.

Теги: #прокуратура #корупція #львів

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