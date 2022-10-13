У середу було зафіксовано понад 100 прильотів населеними пунктами Сумської області

У середу окупанти здійснили 12 обстрілів, було зафіксовано понад 100 прильотів населеними пунктами Сумської області, повідомляє голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Миропільська громада: 3 приходи з САУ, 15 приходів з артилерії. Середино-Будська громада: один мінометний і три артилерійські обстріли: 6, 12 приходів, 10 і 10 відповідно", - написав Живицький у телеграм-каналі.

У Хотинській громаді було зафіксовано 10 приходів із міномета.

Шалигінську громаду також обстріляли з міномета, було зафіксовано 6 приходів.

Білопільська громада: чотири обстріли. Ворожий БПЛА скинув боєприпас на один із населених пунктів. Два мінометні обстріли: 10 і 32 приходів. Крім того, 15 приходів із АГС", - зазначив голова ОВА.