Стефанчук розраховує, що Україні вдасться домогтися позбавлення Росії членства в ООН та Раді безпеки ООН

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розраховує на те, що Україні вдасться домогтися позбавлення Російської Федерації членства в Організації Об'єднаних Націй (ООН) та Раді безпеки ООН.

"Ми як країна, яка є засновником Організації Об'єднаних Націй, правомірно звертаємося до ООН з вимогою розглянути це питання і юридично вирішити це, і позбавити Росію права участі і в ООН, і в Раді безпеки ООН як постійного члена. Я думаю, що нам це вдасться, оскільки юридична складова свідчить про те, що Росія не повинна бути там, де знаходяться цивілізовані країни... Думаю, з юридичного погляду ми знайдемо правильний механізм для того, щоб позбавити Росію права перебування в ООН та постійного членства у Раді безпеки ООН", – сказав речник в ефірі національного телемарафону #UA разом у середу.

Він акцентував на тому, що Росія набула членства не лише в ООН, а й у Раді безпеки, "не здійснивши жодних юридичних дій", а тому "настав час дати юридичну оцінку таким вчинкам Російської Федерації". Водночас він звернув увагу і на те, що РФ зловживає своїм правом ветувати рішення, що стосуються, зокрема, і її самої. "Це, безумовно, не те завдання, не ті функції, які були покладені на Організацію Об'єднаних Націй", – наголосив Стефанчук.

За його словами, у подальшому, внесений українською делегацією проєкт подання, мають розглянути відповідні служби ООН і після цього він може бути ухвалений на рівні самої Організації.

"Я розумію, що тут може бути (застосовано – ІФ-У) і блокуюче право Російської Федерації: вона, зрозуміло, блокуватиме це. Значить, потрібно переходити до вирішення таких питань за окремою процедурою, яка нівелюватиме право організації, з приводу якої ведеться або розслідування, або обвинувачення в геноциді, агресії тощо, мати своє право на ветування", – уточнив голова ВР.

Як повідомлялося, українська делегація в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) зареєструвала проєкт подання про ухвалення Резолюції щодо фактичного позбавлення Росії членства в ООН.

У документі наголошується, що РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну продовжує перебувати у Раді Безпеки ООН та продовжує зловживати правом вето. Тим самим, блокуючи будь-яку негативну реакцію ООН на війну, яку веде сама Росія.

Автор проєкту подання – народний депутат України, член парламентської делегації в ПАРЄ Дмитро Наталуха – також наголошує, що Росія не має жодних правових підстав перебувати в ООН. Враховуючи зазначене у поданні та проєкті Резолюції, пропонується, щоб Росія або подала заявку на членство в ООН, як усі країни, або негайно була виключена з Ради Безпеки ООН.