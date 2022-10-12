Події

19:59 12.10.2022

Міллі: Атаки на цивільні цілі – це воєнний злочин

1 хв читати
Міллі: Атаки на цивільні цілі – це воєнний злочин

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі констатує, що атаки Росії на цивільні цілі – це воєнний злочин.

"В останні кілька днів Росія збільшила атаки на цивільних, інфраструктуру, електростанції. Росія навмисно вдарила по цивільній інфраструктурі з метою заподіяти шкоду цивільним. Вони цілилися у старих, жінок і дітей України. Недискримінаційні та цілеспрямовані атаки на цивільні цілі – це воєнний злочин у міжнародних правилах війни", - сказав він у середу у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі на пресконференції після закінчення засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн".

Міллі знову наголосив, що ця війна – "війна вибору, війна, яку вибрала Росія". І Росія платить за це надзвичайно високу ціну, високу ціну людськими життями, людськими втратами, зброєю, матеріалами, економікою. Кожен день, як ця війна триває, вартує Росії дедалі більше. І народ Росії починає страждати", - наголосив голова Об'єднаного комітету начальників штабів.

 

 

Теги: #рф #злочин #міллі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:54 12.10.2022
Стефанчук розраховує, що Україні вдасться домогтися позбавлення Росії членства в ООН та Раді безпеки ООН

Стефанчук розраховує, що Україні вдасться домогтися позбавлення Росії членства в ООН та Раді безпеки ООН

20:29 12.10.2022
Міллі: Ми працюємо над створенням для України інтегрованої оборонної ракетної системи для захисту повітряного простору

Міллі: Ми працюємо над створенням для України інтегрованої оборонної ракетної системи для захисту повітряного простору

19:47 12.10.2022
Міллі: Ця боротьба не просто в інтересах України, а й у глобальних інтересах

Міллі: Ця боротьба не просто в інтересах України, а й у глобальних інтересах

13:30 12.10.2022
Українські підрозділи за 18 хвилин збили щонайменше 4 російські ударні вертольоти

Українські підрозділи за 18 хвилин збили щонайменше 4 російські ударні вертольоти

10:21 12.10.2022
Окупанти втратили за добу в Україні майже 270 військових, 11 артсистем та 15 безпілотників – Генштаб ЗСУ

Окупанти втратили за добу в Україні майже 270 військових, 11 артсистем та 15 безпілотників – Генштаб ЗСУ

08:00 12.10.2022
Вітренко: Опублікований звіт щодо конфіскації активів РФ за руйнування в Україні найближчим часом розглянуть на G7

Вітренко: Опублікований звіт щодо конфіскації активів РФ за руйнування в Україні найближчим часом розглянуть на G7

07:44 12.10.2022
Окупанти запустили сім ракет С-300 нічним Запоріжжям, зруйновано інфраструктуру, без постраждалих

Окупанти запустили сім ракет С-300 нічним Запоріжжям, зруйновано інфраструктуру, без постраждалих

07:28 12.10.2022
Білорусь готова сприяти РФ у війні проти України та прийняла першу партію танків на ремонт

Білорусь готова сприяти РФ у війні проти України та прийняла першу партію танків на ремонт

20:56 11.10.2022
Росія має бути виключена з ЮНЕСКО

Росія має бути виключена з ЮНЕСКО

17:52 11.10.2022
Столтенберг: Важливо, щоб Україна виграла битву проти Росії, інакше світ буде вразливий для російської агресії

Столтенберг: Важливо, щоб Україна виграла битву проти Росії, інакше світ буде вразливий для російської агресії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський запропонував створити фінансовий "Рамштайн", забезпечити відновлення економіки, а також створити механізм підтримки інвестицій у країну – виступ на щорічній зустрічі МВФ і СБ

На півночі Рівненської області було збито ворожу ціль

Міллі: Ми працюємо над створенням для України інтегрованої оборонної ракетної системи для захисту повітряного простору

"Укренерго" стабілізувало енергопостачання Києва та центральних областей і планує не обмежувати споживачів при економії ними ресурсу в пікові години

Контактна група з оборони України продовжить постачати ЗС України можливості, яких вони потребуватимуть у важкі майбутні тижні, місяці та роки - голова Пентагону

ОСТАННЄ

На Ramstein-6 були представлені результати зусиль України щодо забезпечення контролю над одержаною від партнерів зброєю

Зеленський запропонував створити фінансовий "Рамштайн", забезпечити відновлення економіки, а також створити механізм підтримки інвестицій у країну – виступ на щорічній зустрічі МВФ і СБ

Кулеба та глава МЗС Нідерландів погодилися, що єдина відповідь на ракетний терор РФ - подвоєння військової та економічної допомоги Україні

У Черкаській області успішно спрацювала ППО

У Житомирській області ППО попередньо спрацювала по нерозпізнаному літальному апарату

ПАРЄ має намір у резолюції визнати дії Росії проти України терористичними - нардеп

У Хмельницькій тергромаді електропостачання майже повністю відновлено

На півночі Рівненської області було збито ворожу ціль

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПИШУТЬ ПРО ЗНИЩЕННЯ ДРОНА-КАМІКАДЗЕ У БІЛІЙ ЦЕРКВІ

Чехія з 25 жовтня заборонить росіянам із шенгенськими візами в'їзд до країни

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА