Міллі: Атаки на цивільні цілі – це воєнний злочин

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі констатує, що атаки Росії на цивільні цілі – це воєнний злочин.

"В останні кілька днів Росія збільшила атаки на цивільних, інфраструктуру, електростанції. Росія навмисно вдарила по цивільній інфраструктурі з метою заподіяти шкоду цивільним. Вони цілилися у старих, жінок і дітей України. Недискримінаційні та цілеспрямовані атаки на цивільні цілі – це воєнний злочин у міжнародних правилах війни", - сказав він у середу у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі на пресконференції після закінчення засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн".

Міллі знову наголосив, що ця війна – "війна вибору, війна, яку вибрала Росія". І Росія платить за це надзвичайно високу ціну, високу ціну людськими життями, людськими втратами, зброєю, матеріалами, економікою. Кожен день, як ця війна триває, вартує Росії дедалі більше. І народ Росії починає страждати", - наголосив голова Об'єднаного комітету начальників штабів.