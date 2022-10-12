Канада пожертвує Україні 47 млн доларів у вигляді артилерійських боєприпасів, безпілотних камер, супутникових послуг та зимового одягу - глава Міноборони

Канада пожертвує 47 млн доларів у вигляді артилерійських боєприпасів, безпілотних камер, супутникових послуг та зимового одягу, щоб задовольнити потреби України в обороні, повідомила міністр оборони Канади Аніта Ананд.

"На сьогоднішньому засіданні Контактної групи з оборони України я оголосила, що Канада пожертвує 47 млн доларів у вигляді артилерійських боєприпасів, безпілотних камер, супутникових послуг та зимового одягу, щоб задовольнити потреби України в обороні. Ми стоїмо з Україною - наразі і в довгостроковій перспективі", - написала Ананд у твіттері у середу.