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18:57 12.10.2022

Канада пожертвує Україні 47 млн доларів у вигляді артилерійських боєприпасів, безпілотних камер, супутникових послуг та зимового одягу - глава Міноборони

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Канада пожертвує Україні 47 млн доларів у вигляді артилерійських боєприпасів, безпілотних камер, супутникових послуг та зимового одягу - глава Міноборони

Канада пожертвує 47 млн доларів у вигляді артилерійських боєприпасів, безпілотних камер, супутникових послуг та зимового одягу, щоб задовольнити потреби України в обороні, повідомила міністр оборони Канади Аніта Ананд.

"На сьогоднішньому засіданні Контактної групи з оборони України я оголосила, що Канада пожертвує 47 млн доларів у вигляді артилерійських боєприпасів, безпілотних камер, супутникових послуг та зимового одягу, щоб задовольнити потреби України в обороні. Ми стоїмо з Україною - наразі і в довгостроковій перспективі", - написала Ананд у твіттері у середу.

 

Теги: #канада #військова_допомога

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