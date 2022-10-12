Поліція ексгумувала на звільнених територіях Донецької області понад 120 тіл

Понад 120 тіл загиблих ексгумувала поліція Донецької області на деокупованих територіях регіону, повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ України у середу.

Зі 120 загиблих 64 - цивільні особи, зокрема 32 чоловіки, 29 жінок, стать ще трьох осіб не встановлено.

Загалом у звільнених населених пунктах поліція виявила 35 місць поховань. З них три - масові: одне - у Святогірську, де було поховано сімох осіб (шість жінок та один чоловік), і два у Лимані, де в одній братській могилі поховано декілька десятків військовослужбовців Збройних сил України, а в другій спочивають понад сотня цивільних. Людей ховали цілими сім'ями.

"Продовжуються розкопки на місцях масового поховання в Лимані. За тиждень копіткої роботи поліцейські вилучили тіла 56 осіб. Вживаються заходи щодо ідентифікації загиблих та встановлення причин їх смерті", - йдеться у повідомленні.

Із 56 знайдених 22 - цивільні особи і 34 - військові. Робота на цвинтарі продовжується безперервно, незважаючи на негоду. Слідчі дії відбуваються одночасно на обох локаціях. "Поліцейські з'ясовують і ознаки природної смерті, і насильницьких дій. Були пошкодження отримані внаслідок обстрілів чи тортур - встановить слідство. Трупи направлені на експертизу", - повідомили в Нацполіції.