Окупанти завезли до Херсонщини та Криму іранських інструкторів для запуску дронів-камікадзе

Російські окупанти звезли іранських інструкторів на територію тимчасово окупованих Херсонської області та Криму для запуску дронів-камікадзе іранського виробництва Shahed-136, повідомляється на сайті Центру національного спротиву в середу.

"За даними підпілля, іранці базуються в населених пунктах Залізний порт, Гладівці (Херсонська область) та Джанкої (Крим). Вони навчають росіян користуватись дронами-камікадзе й безпосередньо контролюють запуск дронів по українських цивільних об’єктах, зокрема удари по Миколаєву та Одесі. Базуються інструктори у приміщеннях, які росіяни захопили під час окупації", - йдеться у повідомленні.

Водночас у центрі нагадали, що в Ірані офіційно заперечують постачання російській стороні безпілотних літальних апаратів, які РФ активно використовує у війні, атакуючи Україну.