Естонія закриває свої порти для суден, зареєстрованих у Російському морському реєстрі судноплавства

Департамент транспорту Естонії повідомив про закриття портів країни для суден, зареєстрованих у Російському морському реєстрі судноплавства.

"Суди, зареєстровані в Російському реєстрі, позбавляються права заходити в естонські порти", - заявив у середу департамент транспорту балтійської республіки.

Пояснюється, що у зв'язку з війною Росії в Україні рада Європейського союзу 7 жовтня цього року встановила додаткові обмежувальні заходи для суден, які перебувають у Російському судноплавному реєстрі.

Рішення про закриття естонських портів для суден, зареєстрованих у Російському морському реєстрі судноплавства, набуло чинності з дня ухвалення цієї постанови ЄС - з 7 жовтня.

Євросоюз минулого тижня затвердив черговий пакет санкцій проти РФ, що передбачає заборону на всі операції з Російським морським реєстром судноплавства.