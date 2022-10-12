Події

13:07 12.10.2022

Естонія закриває свої порти для суден, зареєстрованих у Російському морському реєстрі судноплавства

1 хв читати
Естонія закриває свої порти для суден, зареєстрованих у Російському морському реєстрі судноплавства

Департамент транспорту Естонії повідомив про закриття портів країни для суден, зареєстрованих у Російському морському реєстрі судноплавства.

"Суди, зареєстровані в Російському реєстрі, позбавляються права заходити в естонські порти", - заявив у середу департамент транспорту балтійської республіки.

Пояснюється, що у зв'язку з війною Росії в Україні рада Європейського союзу 7 жовтня цього року встановила додаткові обмежувальні заходи для суден, які перебувають у Російському судноплавному реєстрі.

Рішення про закриття естонських портів для суден, зареєстрованих у Російському морському реєстрі судноплавства, набуло чинності з дня ухвалення цієї постанови ЄС - з 7 жовтня.

Євросоюз минулого тижня затвердив черговий пакет санкцій проти РФ, що передбачає заборону на всі операції з Російським морським реєстром судноплавства.

Теги: #росія #закриття #естонія #порти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:00 12.10.2022
Байден сумнівається в тому, що РФ застосує ядерну зброю в Україні

Байден сумнівається в тому, що РФ застосує ядерну зброю в Україні

20:17 11.10.2022
Заступник генсека ООН Мартін Гріффітс вирушить до Москви 16 жовтня для обговорення зернової угоди

Заступник генсека ООН Мартін Гріффітс вирушить до Москви 16 жовтня для обговорення зернової угоди

19:29 11.10.2022
Нинішні санкції ЄС проти РФ неефективні, потрібен їх перегляд

Нинішні санкції ЄС проти РФ неефективні, потрібен їх перегляд

07:42 10.10.2022
Глава Єврокомісії вирушить із візитом до Естонії

Глава Єврокомісії вирушить із візитом до Естонії

20:26 09.10.2022
Це не просто війна, а злочин проти людства – президент Естонії про війну РФ проти України

Це не просто війна, а злочин проти людства – президент Естонії про війну РФ проти України

07:02 09.10.2022
Понад 6,5 млн тонн українського продовольства експортовано в рамках стамбульської зернової угоди

Понад 6,5 млн тонн українського продовольства експортовано в рамках стамбульської зернової угоди

06:45 09.10.2022
Влада Кубані оголосила "жовтий" рівень терористичної небезпеки в районі Кримського мосту

Влада Кубані оголосила "жовтий" рівень терористичної небезпеки в районі Кримського мосту

19:08 08.10.2022
У Москві розпочалися арешти військових – ГУР МО України

У Москві розпочалися арешти військових – ГУР МО України

07:36 08.10.2022
Заступник генсека ООН Гріффітс та генсекретар ЮНКТАД Грінспан розраховують у жовтні провести переговори в РФ

Заступник генсека ООН Гріффітс та генсекретар ЮНКТАД Грінспан розраховують у жовтні провести переговори в РФ

21:20 07.10.2022
Іранські дрони-камікадзе ймовірно доставлені до Білорусі для атак на захід України

Іранські дрони-камікадзе ймовірно доставлені до Білорусі для атак на захід України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Глава МАГАТЕ заявив про відновлення зовнішнього енергопостачання Запорізької АЕС

Понад 70 людей загинули у Запоріжжі за останні два тижні внаслідок російських обстрілів - голова ОВА

Контактна група у форматі "Рамштайн" продовжуватиме підвищувати оборонні можливості України - Остін

Резніков: Перший пункт на порядку денному зустрічі у форматі "Рамштайн" - посилення ППО України

Окупанти завезли до Херсонщини та Криму іранських інструкторів для запуску дронів-камікадзе

ОСТАННЄ

Глава МАГАТЕ заявив про відновлення зовнішнього енергопостачання Запорізької АЕС

У Запоріжжі створено мобільні та стаціонарні підрозділи для боротьби з дронами-камікадзе – Старух

Шмигаль: Бажано, щоб кожна сім'я мала запас необхідних базових речей - теплий одяг, свічки, ліхтарики, батарейки

Російські окупанти досі утримують у заручниках понад 200 жителів Запорізької області – голова ОВА

У Києві рятувальники зрізатимуть замки з укриттів, якщо балансоутримувачі не відкриватимуть їх під час повітряної тривоги - міськадміністрація

Поліція ексгумувала на звільнених територіях Донецької області понад 120 тіл

Понад 70 людей загинули у Запоріжжі за останні два тижні внаслідок російських обстрілів - голова ОВА

Контактна група у форматі "Рамштайн" продовжуватиме підвищувати оборонні можливості України - Остін

У звільненому Куп'янську частково відновлено електропостачання – Синєгубов

Резніков: Перший пункт на порядку денному зустрічі у форматі "Рамштайн" - посилення ППО України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА