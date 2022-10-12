Події

12:53 12.10.2022

У Сумському та Шосткинському районах перервано електропостачання внаслідок обстрілів – голова ОВА

1 хв читати
У Сумському та Шосткинському районах перервано електропостачання внаслідок обстрілів – голова ОВА

Станом на ранок 12 жовтня на Сумщині залишалися без електропостачання 247 споживачів, проте вдень відбулися нові обстріли інфраструктурних об'єктів, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Наразі є, на жаль, ще два ворожі артилерійські прильоти з території РФ по об'єктах інфраструктури. У Сумському і Шосткинському районах - аварійне відключення електроенергії", - написав Живицький у телеграм-каналі.

Він закликав жителів із розумінням поставитися до ситуації, що склалася, й уточнив, що графіки віялових відключень оприлюднять, щойно буде можливість скласти їх із технічного погляду.

 

Теги: #електропостачання #сумська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:04 11.10.2022
На Сумщині близько 60 тисяч абонентів залишаються без подачі електроенергії

На Сумщині близько 60 тисяч абонентів залишаються без подачі електроенергії

17:39 11.10.2022
"Укренерго" разом з обленерго вдалося відновити енергопостачання майже по всій Україні після безпрецедентної атаки росіян на енергооб'єкти 10 жовтня

"Укренерго" разом з обленерго вдалося відновити енергопостачання майже по всій Україні після безпрецедентної атаки росіян на енергооб'єкти 10 жовтня

07:23 11.10.2022
Окупанти знову обстріляли прикордоння Сумської області

Окупанти знову обстріляли прикордоння Сумської області

07:01 11.10.2022
Електропостачання у двох районах Сумщини повністю відновлено

Електропостачання у двох районах Сумщини повністю відновлено

06:54 11.10.2022
Електропостачання у Львові відновлено, в області є світло у 90% населених пунктів – ОВА

Електропостачання у Львові відновлено, в області є світло у 90% населених пунктів – ОВА

19:29 10.10.2022
Електропостачання Харкова та області відновлено на 40-50%, відновлювальні роботи планується закінчити до кінця доби

Електропостачання Харкова та області відновлено на 40-50%, відновлювальні роботи планується закінчити до кінця доби

18:53 10.10.2022
До кінця доби у Львові електропостачання буде відновлено на 90-95%

До кінця доби у Львові електропостачання буде відновлено на 90-95%

18:18 10.10.2022
Унаслідок ворожих ударів по Україні частково відсутнє електропостачання у 15 областях України

Унаслідок ворожих ударів по Україні частково відсутнє електропостачання у 15 областях України

17:49 10.10.2022
На Сумщині виконують роботи з відновлення електропостачання, у регіоні без світла досі залишаються майже 190 тисяч абонентів

На Сумщині виконують роботи з відновлення електропостачання, у регіоні без світла досі залишаються майже 190 тисяч абонентів

17:47 10.10.2022
"Харківобленерго" просить мешканців облцентру максимально знизити енергоспоживання та не вмикати потужні електроприлади

"Харківобленерго" просить мешканців облцентру максимально знизити енергоспоживання та не вмикати потужні електроприлади

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ранкові обстріли Авдіївки забрали щонайменше сім життів – голова Донецької ОВА

СБУ викрила митрополита однієї з єпархій УПЦ (МП) на роботі на користь Росії

ЗАЕС знову працює на дизель-генераторах через пошкодження окупантами підстанції - "Енергоатом"

Підвищення рівня Дніпра у Києві не перевищує аварійних значень та пов'язане з інтенсивною роботою ГЕС - КМДА

Окупанти втратили за добу в Україні майже 270 військових, 11 артсистем та 15 безпілотників – Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

Ахметов: Ми виготовили вже 150 тисяч бронежилетів і не плануємо зупинятися

У НАТО відбудеться зустріч міністрів оборони та засідання Контактної групи "Рамштайн" за участю Резнікова

Ранкові обстріли Авдіївки забрали щонайменше сім життів – голова Донецької ОВА

У найближчі дві доби в Україні без опадів, уночі та вранці місцями туман

Окупанти намагаються відправити українських громадян із Херсонщини до Криму, щоб використати їх як заручників

СБУ викрила митрополита однієї з єпархій УПЦ (МП) на роботі на користь Росії

Українські війська закріпилися у п'яти селах Бериславського району Херсонської області

ЗАЕС знову працює на дизель-генераторах через пошкодження окупантами підстанції - "Енергоатом"

Німеччина планує поставити Україні додаткові САУ Zuzana

Роботу сервісних центрів МВС призупинено через перебої в електропостачанні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА