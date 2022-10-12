У Сумському та Шосткинському районах перервано електропостачання внаслідок обстрілів – голова ОВА

Станом на ранок 12 жовтня на Сумщині залишалися без електропостачання 247 споживачів, проте вдень відбулися нові обстріли інфраструктурних об'єктів, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Наразі є, на жаль, ще два ворожі артилерійські прильоти з території РФ по об'єктах інфраструктури. У Сумському і Шосткинському районах - аварійне відключення електроенергії", - написав Живицький у телеграм-каналі.

Він закликав жителів із розумінням поставитися до ситуації, що склалася, й уточнив, що графіки віялових відключень оприлюднять, щойно буде можливість скласти їх із технічного погляду.