Окупанти намагаються відправити українських громадян із Херсонщини до Криму, щоб використати їх як заручників

Російська окупаційна влада намагається відправити українських громадян із Херсонської області до Криму, щоб після звільнення регіону Збройними силами України використати їх як заручників, заявив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

"Окупанти примусово надсилають у свої адміністрації плани з вивезення дітей, батьків та людей похилого віку, нібито посилаючись на питання безпеки. Але ми розуміємо, що це є не більше ніж примусовою депортацією у світлі деокупації Херсонщини", - сказав Хлань на онлайн брифінгу у Медіацентрі "Україна" (Львів) у середу.

Він нагадав, що таке відбувалося на Харківщині, коли дітей із тимчасово окупованої території відправили до Росії, а після деокупації дітей батькам не повертають.

За словами Хланя, крім того, окупанти фактично стримують виїзд жителів області з окупованої території. Він розповів, що загарбники наразі запровадили для цього систему електронних перепусток, попри те, що у багатьох населених пунктах немає інтернету. Хлань зазначив, що за добу наразі можуть виїхати лише по 20-30 осіб.