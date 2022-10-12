Німеччина планує поставити Україні додаткові САУ Zuzana

Німеччина збільшила обсяг запланованої військової допомоги Україні, повідомляє пресслужба уряду.

Згідно з оприлюдненими даними, до списку допомоги, яку буде поставлено Україні, увійшли 16 самохідних гаубиць Zuzana, постачання яких буде забезпечено у співпраці з Данією та Норвегією.

Україні також планується передати 130 систем опалення та 36 медичних транспортерів.

Як повідомлялося, на початку жовтня Німеччина, Данія та Норвегія уклали угоду про виробництво у Словаччині, на державному підприємстві Konstrukta Defense у м. Дубниця-над-Вагом, 16 САУ Zuzana 2 калібру 155 мм. За даними міністра оборони Словаччини Ярослава Надя, сума угоди становила 92 млн євро.