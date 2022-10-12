Події

10:42 12.10.2022

Підвищення рівня Дніпра у Києві не перевищує аварійних значень та пов'язане з інтенсивною роботою ГЕС - КМДА

1 хв читати
Підвищення рівня Дніпра у Києві не перевищує аварійних значень та пов'язане з інтенсивною роботою ГЕС - КМДА

Підвищення рівня води в р. Дніпро в межах Києва не перевищує аварійних значень, повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації у середу з посиланням на директора Департаменту муніципальної безпеки Романа Ткачука.

За його словами, рівень води у Дніпрі піднявся приблизно на 1 метр.

Ткачук пояснив, що підвищення рівня води пов'язане з особливостями роботи Київської та Канівської ГЕС, які працюють в інтенсивному режимі підтримки об'єднаної енергетичної системи України.

"Міські служби контролюють ситуацію. За інформацією фахівців, рівень води стабілізується протягом тижня", - йдеться у повідомленні.

У КМДА також нагадали, що внаслідок пошкодження інфраструктури російськими обстрілами зросло навантаження на енергосистему України, через що закликали жителів Києва мінімізувати споживання електроенергії, щоб допомогти пройти критичні навантаження наших електромереж, особливо у вечірні пікові години навантажень (із 17:00 до 22:00).

Теги: #рівень #дніпро

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:31 12.10.2022
У Дніпрі на маршрути запустили першу партію автобусів із Києва, ще три місту надала Вінниця

У Дніпрі на маршрути запустили першу партію автобусів із Києва, ще три місту надала Вінниця

14:33 11.10.2022
У Дніпрі затримано соратника екснардепа Киви, який коригував ворожий вогонь

У Дніпрі затримано соратника екснардепа Киви, який коригував ворожий вогонь

17:02 05.10.2022
Київ відправляє в Дніпро 30 автобусів, 10 із них із гумдопомогою – Кличко

Київ відправляє в Дніпро 30 автобусів, 10 із них із гумдопомогою – Кличко

18:03 30.09.2022
На території транспортного підприємства у Дніпрі знайшли тіло ще однієї людини, яка загинула внаслідок обстрілу окупантами напередодні

На території транспортного підприємства у Дніпрі знайшли тіло ще однієї людини, яка загинула внаслідок обстрілу окупантами напередодні

15:53 30.09.2022
Київ передасть Дніпру 30 автобусів - мер

Київ передасть Дніпру 30 автобусів - мер

15:53 30.09.2022
Під завалами на транспортному підприємстві у Дніпрі виявили тіло другого загиблого

Під завалами на транспортному підприємстві у Дніпрі виявили тіло другого загиблого

09:33 30.09.2022
Одна людина загинула, п'ятеро поранені внаслідок вечірнього обстрілу Дніпра окупантами з "Іскандерів"

Одна людина загинула, п'ятеро поранені внаслідок вечірнього обстрілу Дніпра окупантами з "Іскандерів"

07:38 30.09.2022
У результаті обстрілу Дніпра згоріло понад 100 автобусів

У результаті обстрілу Дніпра згоріло понад 100 автобусів

06:58 30.09.2022
Одна людина загинула, і не менше двох поранено в результаті ракетного обстрілу Дніпра

Одна людина загинула, і не менше двох поранено в результаті ракетного обстрілу Дніпра

13:36 29.09.2022
На місці ракетного удару у Дніпрі виявили тіло ще однієї дитини - голова ОВА

На місці ракетного удару у Дніпрі виявили тіло ще однієї дитини - голова ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ранкові обстріли Авдіївки забрали щонайменше сім життів – голова Донецької ОВА

СБУ викрила митрополита однієї з єпархій УПЦ (МП) на роботі на користь Росії

ЗАЕС знову працює на дизель-генераторах через пошкодження окупантами підстанції - "Енергоатом"

Окупанти втратили за добу в Україні майже 270 військових, 11 артсистем та 15 безпілотників – Генштаб ЗСУ

Байден сумнівається в тому, що РФ застосує ядерну зброю в Україні

ОСТАННЄ

Естонія закриває свої порти для суден, зареєстрованих у Російському морському реєстрі судноплавства

Ахметов: Ми виготовили вже 150 тисяч бронежилетів і не плануємо зупинятися

У Сумському та Шосткинському районах перервано електропостачання внаслідок обстрілів – голова ОВА

У НАТО відбудеться зустріч міністрів оборони та засідання Контактної групи "Рамштайн" за участю Резнікова

Ранкові обстріли Авдіївки забрали щонайменше сім життів – голова Донецької ОВА

У найближчі дві доби в Україні без опадів, уночі та вранці місцями туман

Окупанти намагаються відправити українських громадян із Херсонщини до Криму, щоб використати їх як заручників

СБУ викрила митрополита однієї з єпархій УПЦ (МП) на роботі на користь Росії

Українські війська закріпилися у п'яти селах Бериславського району Херсонської області

ЗАЕС знову працює на дизель-генераторах через пошкодження окупантами підстанції - "Енергоатом"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА