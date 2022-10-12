Підвищення рівня Дніпра у Києві не перевищує аварійних значень та пов'язане з інтенсивною роботою ГЕС - КМДА

Підвищення рівня води в р. Дніпро в межах Києва не перевищує аварійних значень, повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації у середу з посиланням на директора Департаменту муніципальної безпеки Романа Ткачука.

За його словами, рівень води у Дніпрі піднявся приблизно на 1 метр.

Ткачук пояснив, що підвищення рівня води пов'язане з особливостями роботи Київської та Канівської ГЕС, які працюють в інтенсивному режимі підтримки об'єднаної енергетичної системи України.

"Міські служби контролюють ситуацію. За інформацією фахівців, рівень води стабілізується протягом тижня", - йдеться у повідомленні.

У КМДА також нагадали, що внаслідок пошкодження інфраструктури російськими обстрілами зросло навантаження на енергосистему України, через що закликали жителів Києва мінімізувати споживання електроенергії, щоб допомогти пройти критичні навантаження наших електромереж, особливо у вечірні пікові години навантажень (із 17:00 до 22:00).