Окупанти запустили сім ракет С-300 нічним Запоріжжям, зруйновано інфраструктуру, без постраждалих

Російські окупанти запустили 7 ракет С-300 нічним Запоріжжям, зруйновано інфраструктуру, постраждалих немає, повідомив голова ОВА Олександр Старух.

"Цієї ночі ворог знову завдав підступного нічного ракетного удару. У Запоріжжя та передмістя випущено близько семи ракет С-300. Жертв, на щастя, немає", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, дві ракети влучили в один із районів обласного центру, проте серйозних руйнувань не завдали. Ще п'ять ракет прилетіли до передмістя. Три з них принесли руйнування в одному з наближених до Запоріжжя сіл, де частково зруйновано житловий будинок, з-під завалів рятувальники дістали трьох людей. Ще дві ракети впали в поле поблизу іншого села.

"Військовий агресор продовжує нічний ракетний терор проти мирних жителів", - наголосив Старух.