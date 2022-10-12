Глава NASA заявив про успіх місії із перенаправлення астероїдів

Місія NASA щодо зміни траєкторії польоту астероїда за допомогою ударного космічного зонда Double Asteroid Redirection Test (DART) увінчалася успіхом, повідомив у вівторок голова американського космічного відомства Білл Нельсон.

"Сьогодні NASA підтверджує, що DART успішно змінив траєкторію польоту астероїда-цілі", - заявив Нельсон під час конференції, присвяченої підсумкам місії.

27 вересня зонд вагою 633 кг врізався в астероїд Діморф діаметром 160 метрів, що перебував на відстані близько 11 млн км від Землі, зі швидкістю 6,2 км за секунду. За зіткненням спостерігав італійський кубсат LICIACube, який відокремився від зонда за п'ять днів до нього.

За словами голови NASA, перед початком місії час, за який астероїд Діморф робив оберт навколо астероїда Дідима, на чиїй орбіті він перебував, становив 11 годин і 55 хвилин. Після зіткнення зонда з Діморфом астрономи встановили за допомогою наземних телескопів, що його орбітальний період знизився на 32 хвилини, тим самим змінилася його траєкторія польоту.

DART стала першою в історії місією зміни траєкторії астероїда для захисту Землі від потенційно небезпечного зіткнення з нею астероїдів. Перед проведенням випробування в управлінні неодноразово наголошували, що Діморф, котрий належить до астероїдної системи більшого астероїда Дідима, не становить для Землі жодної небезпеки.

Ударний зонд було запущено у листопаді минулого року за допомогою важкої ракети Falcon 9 компанії SpaceX.