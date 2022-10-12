Події

07:24 12.10.2022

Глава NASA заявив про успіх місії із перенаправлення астероїдів

2 хв читати
Глава NASA заявив про успіх місії із перенаправлення астероїдів

Місія NASA щодо зміни траєкторії польоту астероїда за допомогою ударного космічного зонда Double Asteroid Redirection Test (DART) увінчалася успіхом, повідомив у вівторок голова американського космічного відомства Білл Нельсон.

"Сьогодні NASA підтверджує, що DART успішно змінив траєкторію польоту астероїда-цілі", - заявив Нельсон під час конференції, присвяченої підсумкам місії.

27 вересня зонд вагою 633 кг врізався в астероїд Діморф діаметром 160 метрів, що перебував на відстані близько 11 млн км від Землі, зі швидкістю 6,2 км за секунду. За зіткненням спостерігав італійський кубсат LICIACube, який відокремився від зонда за п'ять днів до нього.

За словами голови NASA, перед початком місії час, за який астероїд Діморф робив оберт навколо астероїда Дідима, на чиїй орбіті він перебував, становив 11 годин і 55 хвилин. Після зіткнення зонда з Діморфом астрономи встановили за допомогою наземних телескопів, що його орбітальний період знизився на 32 хвилини, тим самим змінилася його траєкторія польоту.

DART стала першою в історії місією зміни траєкторії астероїда для захисту Землі від потенційно небезпечного зіткнення з нею астероїдів. Перед проведенням випробування в управлінні неодноразово наголошували, що Діморф, котрий належить до астероїдної системи більшого астероїда Дідима, не становить для Землі жодної небезпеки.

Ударний зонд було запущено у листопаді минулого року за допомогою важкої ракети Falcon 9 компанії SpaceX.

 

 

Теги: #сша #nasa #місія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:00 12.10.2022
Байден сумнівається в тому, що РФ застосує ядерну зброю в Україні

Байден сумнівається в тому, що РФ застосує ядерну зброю в Україні

07:05 12.10.2022
В Україну прибули німецькі системи ППО IRIS-T, очікуються американські "Nasams"

В Україну прибули німецькі системи ППО IRIS-T, очікуються американські "Nasams"

21:19 11.10.2022
Білий дім заявив, що США працюють над прискоренням доставки систем ППО NASAMS Україні найближчим часом

Білий дім заявив, що США працюють над прискоренням доставки систем ППО NASAMS Україні найближчим часом

11:15 11.10.2022
Остін проведе в Брюсселі 12 жовтня засідання Контактної групи з питань оборони України та зустрінеться з міністрами оборони країн НАТО

Остін проведе в Брюсселі 12 жовтня засідання Контактної групи з питань оборони України та зустрінеться з міністрами оборони країн НАТО

07:14 11.10.2022
Військове керівництво США обговорить у Брюсселі ситуацію в Україні

Військове керівництво США обговорить у Брюсселі ситуацію в Україні

20:18 10.10.2022
США мають намір продовжувати надавати підтримку Україні стільки, скільки потрібно

США мають намір продовжувати надавати підтримку Україні стільки, скільки потрібно

18:26 10.10.2022
США мають намір притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини – Зеленський після зустрічі з Брінк

США мають намір притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини – Зеленський після зустрічі з Брінк

13:31 10.10.2022
Посольство США знову закликає своїх громадян залишити Україну

Посольство США знову закликає своїх громадян залишити Україну

07:09 10.10.2022
США завершили в Європі заміну угруповання есмінців, оснащених системою протиракетної оборони

США завершили в Європі заміну угруповання есмінців, оснащених системою протиракетної оборони

20:13 09.10.2022
Байден обговорив із Шольцем Україну та тему енергетики -

Байден обговорив із Шольцем Україну та тему енергетики -

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України відбили ворожі атаки в районах семи населених пунктів

В Україну прибули німецькі системи ППО IRIS-T, очікуються американські "Nasams"

Зеленський: Розвідка має встановити, хто причетний до ракетних атак проти України

Новими ракетними ударами Росія лише затягне наше відновлення

Росіяни обстріляли Запорізьку область, загинуло семеро людей і ще стільки ж травмовано

ОСТАННЄ

З-під завалів після ракетного удару біля Запоріжжя рятувальники дістали родину – ДСНС

Окупанти примушують луганчан до насильницької паспортизації, загрожують позбавленням грошових виплат

У Дніпрі на маршрути запустили першу партію автобусів із Києва, ще три місту надала Вінниця

Сили ППО збили дев'ять дронів-камікадзе над Миколаївщиною

Вітренко: Опублікований звіт щодо конфіскації активів РФ за руйнування в Україні найближчим часом розглянуть на G7

Rheinmetall поставить Чехії танки Leopard 2 та броньовані машини Büffel за процедурою обміну на озброєння для України

За добу українські військові знищили 23 окупанти, склад боєприпасів і пункт управління

Окупанти запустили сім ракет С-300 нічним Запоріжжям, зруйновано інфраструктуру, без постраждалих

У Нікополі на Дніпропетровщині внаслідок російських обстрілів тяжко поранено троє людей, з них - 6-річна дитина

Білорусь готова сприяти РФ у війні проти України та прийняла першу партію танків на ремонт

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА