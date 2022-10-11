Події

21:19 11.10.2022

Білий дім заявив, що США працюють над прискоренням доставки систем ППО NASAMS Україні найближчим часом

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Білий дім заявив, що США працюють над прискоренням доставки систем ППО NASAMS Україні найближчим часом

США працюють над тим, щоб прискорити доставку двох зенітно-ракетних комплексів NASAMS до України якнайшвидше, заявив координатор зв'язків із громадськістю Ради національної безпеки США Джон Кірбі, передає CNN.

За його словами, США мають намір поставити Україні перші дві системи "у найближчому майбутньому".

Видання зазначає, що президент США Джо Байден раніше погодився укласти контракт на вісім систем NASAMS, які забезпечують захист ближнього та середнього радіусу дії. Це та сама система, яка використовується для захисту повітряного простору у Вашингтоні.

Кірбі відмовився назвати конкретну дату прибуття систем NASAMS, але сказав, що США "певно зацікавлені у прискоренні" доставки системи якнайшвидше.

 

 

 

Теги: #сша #україна #nasams

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