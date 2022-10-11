Події

20:31 11.10.2022

Глава МАГАТЕ зустрівся з президентом РФ щодо створення зони безпеки на окупованій Росією ЗАЕС

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Глава МАГАТЕ зустрівся з президентом РФ щодо створення зони безпеки на окупованій Росією ЗАЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі зустрівся у вівторок із президентом Росії Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі в рамках зусиль МАГАТЕ щодо запобігання ядерній аварії на окупованій російськими військами Запорізькій атомній електростанції.

Як зазначається в оновленні по Україні на сайті МАГАТЕ, Гроссі під час зустрічі наголосив на невідкладній необхідності створення зони безпеки та захисту навколо ЗАЕС.

Інших подробиць не повідомляється.

Водночас у МАГАТЕ зазначили, що останніми тижнями його керівник брав участь в інтенсивних консультаціях як з Україною, так і з Росією, щоб узгодити та запровадити таку захисну зону якнайшвидше, враховуючи обстріл найбільшої в Європі атомної електростанції або поблизу неї в останні тижні і місяці.

Після цієї зустрічі гендиректор агентства планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, де було проведено зустріч кількома днями раніше, зазначили у МАГАТЕ.

Як повідомлялося, Гроссі назвав розмову з президентом України Володимиром Зеленським 6 жовтня "дуже конструктивним і всебічним обговоренням" ситуації загалом і, зокрема, щодо Запорізької АЕС.

Він висловив сподівання на конструктивні переговори у РФ.

При цьому гендиректор МАГАТЕ назвав ядерні потужності на Запорізькій АЕС "українськими" і наголосив, що "анексія не схвалюється міжнародним правом".

Гроссі не став оцінювати наміри РФ переключити станцію на внутрішню російську енергосистему, зазначивши, що "цього не сталося". "Це не просто перемикання, це велика інфраструктурна робота. Ми знатимемо про це", - сказав він.

Він зазначив, що периметр станції заміновано, але на самій Запорізькій АЕС "мін немає".

 

 

Теги: #енергетика #електроенергія

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