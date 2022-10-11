Події

20:24 11.10.2022

За останню добу було пошкоджено 209 об'єктів, 105 н.п. залишаються знеструмленими

1 хв читати
За останню добу було пошкоджено 209 об'єктів, 105 н.п. залишаються знеструмленими

На сьогодні відновлено електропостачання до 3842 н.п., 105 н.п. залишаються знеструмленими, загалом за останню добу було пошкоджено 209 об'єктів, повідомив заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"На сьогодні відновлено електропостачання до 3 842 н.п., 105 н.п. залишаються знеструмленими. За останню добу було пошкоджено 209 об'єктів. Із них: 51 – приватні будинки; 31 – багатоквартирні будинки; 102 інші об'єкти (зокрема школи, лікарні та дитячі садки)", - написав він у телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #пошкодження #електрика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:04 11.10.2022
У Чернігівській області вимкнулася лінія, що живила північну частину області

У Чернігівській області вимкнулася лінія, що живила північну частину області

19:45 11.10.2022
У Хмельницькому сталося не планове відключення електроенергії

У Хмельницькому сталося не планове відключення електроенергії

19:20 11.10.2022
У Вінницькій області 242 населені пункти залишилися без світла, впроваджується режим тотальної економії електроенергії

У Вінницькій області 242 населені пункти залишилися без світла, впроваджується режим тотальної економії електроенергії

19:07 10.10.2022
У Києві пошкоджено 45 житлових будинків, 3 школи, дитсадок та 5 закладів охорони здоров'я

У Києві пошкоджено 45 житлових будинків, 3 школи, дитсадок та 5 закладів охорони здоров'я

11:55 10.10.2022
Шмигаль: Станом на 11:00 пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об'єктів у 8 регіонах та Києві

Шмигаль: Станом на 11:00 пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об'єктів у 8 регіонах та Києві

21:39 27.09.2022
У результаті ворожих ударів по Харкову попередньо постраждалих немає, але порушено зв'язок із лінією виклику екстреної допомоги за номером "103"

У результаті ворожих ударів по Харкову попередньо постраждалих немає, але порушено зв'язок із лінією виклику екстреної допомоги за номером "103"

20:48 13.09.2022
Ситуація з подачею електроенергії у Харкові складна, але контрольована - Терехов

Ситуація з подачею електроенергії у Харкові складна, але контрольована - Терехов

20:01 13.09.2022
У Харківській області та обласному центрі повністю відновлено електропостачання

У Харківській області та обласному центрі повністю відновлено електропостачання

19:45 13.09.2022
Деокуповану Балаклію планують повністю підключити до електропостачання упродовж місяця

Деокуповану Балаклію планують повністю підключити до електропостачання упродовж місяця

08:59 13.09.2022
Харківський метрополітен призупинив роботу, городяни повідомляють про проблеми з електрикою

Харківський метрополітен призупинив роботу, городяни повідомляють про проблеми з електрикою

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Росіяни обстріляли Запорізьку область, загинуло семеро людей і ще стільки ж травмовано

Росія має бути виключена з ЮНЕСКО

Відбувся обмін полоненими, вдалося звільнити 32 українських воїнів та повернути тіло ізраїльтянина

Україна отримала першу із чотирьох обіцяних Німеччиною систем ППО Iris-T – ЗМІ

"Укренерго" разом з обленерго вдалося відновити енергопостачання майже по всій Україні після безпрецедентної атаки росіян на енергооб'єкти 10 жовтня

ОСТАННЄ

Росіяни обстріляли Запорізьку область, загинуло семеро людей і ще стільки ж травмовано

Росія має бути виключена з ЮНЕСКО

Коронація Карла III відбудеться 6 травня 2023 року

Глава МАГАТЕ зустрівся з президентом РФ щодо створення зони безпеки на окупованій Росією ЗАЕС

Заступник генсека ООН Мартін Гріффітс вирушить до Москви 16 жовтня для обговорення зернової угоди

ДТЕК обіцяє Києву та області відключення електроенергії за графіком періодами не більше чотирьох годин

Корнієнко запросив Оман взяти участь у відновленні України

Ворог продовжує завдавати ракетних ударів та застосовувати ударні БПЛА по критичній інфраструктурі та житлових районах міст України

Резніков зустрінеться з міністрами оборони НАТО та Контактною групою у форматі "Рамштайн"

Канада направить до Польщі 40 саперів для навчання українських військових

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА