За останню добу було пошкоджено 209 об'єктів, 105 н.п. залишаються знеструмленими

На сьогодні відновлено електропостачання до 3842 н.п., 105 н.п. залишаються знеструмленими, загалом за останню добу було пошкоджено 209 об'єктів, повідомив заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"На сьогодні відновлено електропостачання до 3 842 н.п., 105 н.п. залишаються знеструмленими. За останню добу було пошкоджено 209 об'єктів. Із них: 51 – приватні будинки; 31 – багатоквартирні будинки; 102 інші об'єкти (зокрема школи, лікарні та дитячі садки)", - написав він у телеграм-каналі.