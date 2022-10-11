У Хмельницькому сталося не планове відключення електроенергії

У Хмельницькому сталося не планове відключення електроенергії, орієнтовно понад 50% споживачів нині без електрики, повідомив мер міста Олександр Симчишин.

"Друзі, відключення електроенергії в частині громади не планове. Попередньо через перенавантаження зникла напруга на об'єктах у частині Хмельницької області, зокрема від них заживлена частина Хмельницького. Орієнтовно понад 50% споживачів наразі без електрики", - написав він у телеграм-каналі.

Симчишин наголосив, що енергетики терміново з'ясовують причини та проводять відповідні роботи.

"У випадку невідновлення електропостачання протягом години буде обмежено водопостачання та роботу каналізаційного господарства", - додав він.