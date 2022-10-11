Події

19:45 11.10.2022

У Хмельницькому сталося не планове відключення електроенергії

1 хв читати
У Хмельницькому сталося не планове відключення електроенергії

У Хмельницькому сталося не планове відключення електроенергії, орієнтовно понад 50% споживачів нині без електрики, повідомив мер міста Олександр Симчишин.

"Друзі, відключення електроенергії в частині громади не планове. Попередньо через перенавантаження зникла напруга на об'єктах у частині Хмельницької області, зокрема від них заживлена частина Хмельницького. Орієнтовно понад 50% споживачів наразі без електрики", - написав він у телеграм-каналі.

Симчишин наголосив, що енергетики терміново з'ясовують причини та проводять відповідні роботи.

"У випадку невідновлення електропостачання протягом години буде обмежено водопостачання та роботу каналізаційного господарства", - додав він.

 

 

 

Теги: #хмельницький #електрика #відключення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:04 11.10.2022
У Чернігівській області вимкнулася лінія, що живила північну частину області

У Чернігівській області вимкнулася лінія, що живила північну частину області

20:24 11.10.2022
За останню добу було пошкоджено 209 об'єктів, 105 н.п. залишаються знеструмленими

За останню добу було пошкоджено 209 об'єктів, 105 н.п. залишаються знеструмленими

19:20 11.10.2022
У Вінницькій області 242 населені пункти залишилися без світла, впроваджується режим тотальної економії електроенергії

У Вінницькій області 242 населені пункти залишилися без світла, впроваджується режим тотальної економії електроенергії

10:56 10.10.2022
Хмельницький тимчасово без електропостачання через російські обстріли – мер

Хмельницький тимчасово без електропостачання через російські обстріли – мер

12:17 27.09.2022
Український бізнес із виробництва преміум-ванн переїде з Києва до Європи – підприємець Хмельницький

Український бізнес із виробництва преміум-ванн переїде з Києва до Європи – підприємець Хмельницький

08:05 14.09.2022
На Луганщині окупанти відключили мобільний інтернет і продовжують вивозити у бік РФ награбоване майно

На Луганщині окупанти відключили мобільний інтернет і продовжують вивозити у бік РФ награбоване майно

20:48 13.09.2022
Ситуація з подачею електроенергії у Харкові складна, але контрольована - Терехов

Ситуація з подачею електроенергії у Харкові складна, але контрольована - Терехов

20:01 13.09.2022
У Харківській області та обласному центрі повністю відновлено електропостачання

У Харківській області та обласному центрі повністю відновлено електропостачання

19:45 13.09.2022
Деокуповану Балаклію планують повністю підключити до електропостачання упродовж місяця

Деокуповану Балаклію планують повністю підключити до електропостачання упродовж місяця

08:59 13.09.2022
Харківський метрополітен призупинив роботу, городяни повідомляють про проблеми з електрикою

Харківський метрополітен призупинив роботу, городяни повідомляють про проблеми з електрикою

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Росіяни обстріляли Запорізьку область, загинуло семеро людей і ще стільки ж травмовано

Росія має бути виключена з ЮНЕСКО

Відбувся обмін полоненими, вдалося звільнити 32 українських воїнів та повернути тіло ізраїльтянина

Україна отримала першу із чотирьох обіцяних Німеччиною систем ППО Iris-T – ЗМІ

"Укренерго" разом з обленерго вдалося відновити енергопостачання майже по всій Україні після безпрецедентної атаки росіян на енергооб'єкти 10 жовтня

ОСТАННЄ

Росіяни обстріляли Запорізьку область, загинуло семеро людей і ще стільки ж травмовано

Росія має бути виключена з ЮНЕСКО

Коронація Карла III відбудеться 6 травня 2023 року

Глава МАГАТЕ зустрівся з президентом РФ щодо створення зони безпеки на окупованій Росією ЗАЕС

Заступник генсека ООН Мартін Гріффітс вирушить до Москви 16 жовтня для обговорення зернової угоди

ДТЕК обіцяє Києву та області відключення електроенергії за графіком періодами не більше чотирьох годин

Корнієнко запросив Оман взяти участь у відновленні України

Ворог продовжує завдавати ракетних ударів та застосовувати ударні БПЛА по критичній інфраструктурі та житлових районах міст України

Резніков зустрінеться з міністрами оборони НАТО та Контактною групою у форматі "Рамштайн"

Канада направить до Польщі 40 саперів для навчання українських військових

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА