Події

19:23 11.10.2022

Канада направить до Польщі 40 саперів для навчання українських військових

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Канада направить до Польщі 40 саперів для навчання українських військових

Міністр оборони Канади Аніта Ананд заявила у ході візиту до Варшави, що до Польщі вирушать приблизно 40 службовців канадських саперних військ для навчання військових України.

"Канада доправить до Польщі - союзника з НАТО - близько 40 солдатів інженерних військ, щоб навчати українських саперів розмінуванню, інженерній розвідці, роботі з вибухівкою, заявила у вівторок глава канадського Міноборони", - повідомляє Associated Press.

Ананд зазначила, що військовослужбовці розпочнуть тренування у Польщі найближчими тижнями.

Також глава Міноборони підписала у Варшаві меморандум про порозуміння для посилення оборонної співпраці Канади та Польщі.

Крім того, Ананд заявила про плани оголосити найближчим часом про додаткову військову допомогу Україні.

 

 

Теги: #канада #україна #навчання #сапери

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