Канада направить до Польщі 40 саперів для навчання українських військових

Міністр оборони Канади Аніта Ананд заявила у ході візиту до Варшави, що до Польщі вирушать приблизно 40 службовців канадських саперних військ для навчання військових України.

"Канада доправить до Польщі - союзника з НАТО - близько 40 солдатів інженерних військ, щоб навчати українських саперів розмінуванню, інженерній розвідці, роботі з вибухівкою, заявила у вівторок глава канадського Міноборони", - повідомляє Associated Press.

Ананд зазначила, що військовослужбовці розпочнуть тренування у Польщі найближчими тижнями.

Також глава Міноборони підписала у Варшаві меморандум про порозуміння для посилення оборонної співпраці Канади та Польщі.

Крім того, Ананд заявила про плани оголосити найближчим часом про додаткову військову допомогу Україні.