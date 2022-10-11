У Києві впроваджено дистанційне навчання у школах до кінця тижня

Дистанційне навчання до 14 жовтня впроваджено у столичних школах та дошкільних закладах, повідомив перший заступник голови Київської міськдержадміністрації Микола Поворозник.

"Учора було ухвалено рішення про переведення шкіл та дошкільних навчальних закладів на онлайн-навчання. Учні шкіл до кінця тижня навчаються онлайн, дитячі садки закриті", - розповів Поворозник під час брифінгу у вівторок.

Крім того, центри надання адміністративних послуг відкриватимуться через 30 хвилин після скасування повітряної тривоги, зазначив він.