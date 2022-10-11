Події

14:55 11.10.2022

"Армія дронів" підписала контракти про закупівлю 986 дронів на 1,9 млрд грн

1 хв читати
"Армія дронів" підписала контракти про закупівлю 986 дронів на 1,9 млрд грн

Міністерство цифрової трансформації України повідомило про підписання контрактів на закупівлю 986 дронів на кошти, зібрані на "Армію дронів".

"Доки росіяни воюють з громадянами, запускаючи десятки ракет по українським містам, ЗСУ як справжні воїни дають їм гідну відсіч на фронті. Завдяки вашим донатам "Армія дронів" підписала контракти про закупівлю 986 дронів на суму 1,9 млрд грн. Частина цих безпілотників уже на фронті", - написав віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму телеграмі.

Він також зазначив, що ЗСУ потрібно більше дронів, щоб наблизити час перемоги і закликав українців підтримати "Армію Дронів" донатами через мобільний додаток "Дія" або платформу UNITED24.

Як повідомлялося, на початку серпня 2022 року Мінцифри повідомило про закупівлю 118 дронів на кошти, зібрані для "Армії дронів" через платформу UNITED24.

 

Теги: #дрони #мінцифри #united24

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:44 11.10.2022
Вісім дронів-камікадзе "Shahed-136" збито на півдні України в ніч проти вівторка

Вісім дронів-камікадзе "Shahed-136" збито на півдні України в ніч проти вівторка

07:47 11.10.2022
ППО збила три дрони-камікадзе над Одеською та ще п'ять – над Миколаївською областю

ППО збила три дрони-камікадзе над Одеською та ще п'ять – над Миколаївською областю

19:03 10.10.2022
Над Кривим Рогом збито два іранські дрони

Над Кривим Рогом збито два іранські дрони

18:10 10.10.2022
Кривий Ріг було атаковано дронами-камікадзе - Вілкул

Кривий Ріг було атаковано дронами-камікадзе - Вілкул

13:05 10.10.2022
Росія випустила по території України ракети Х-101, Х-555, "Калібр" та "Іскандер", а також ракети ЗРК С-300 та РСЗВ "Торнадо-С"

Росія випустила по території України ракети Х-101, Х-555, "Калібр" та "Іскандер", а також ракети ЗРК С-300 та РСЗВ "Торнадо-С"

21:20 07.10.2022
Іранські дрони-камікадзе ймовірно доставлені до Білорусі для атак на захід України

Іранські дрони-камікадзе ймовірно доставлені до Білорусі для атак на захід України

07:12 06.10.2022
ЗС України знищили шість БПЛА-камікадзе під час атаки на Одещину та Миколаїв

ЗС України знищили шість БПЛА-камікадзе під час атаки на Одещину та Миколаїв

19:50 05.10.2022
Держспецзв'язку передали одному з підрозділів ЗС України ще 12 дронів

Держспецзв'язку передали одному з підрозділів ЗС України ще 12 дронів

16:23 05.10.2022
У рамках платформи UNITED24 зібрано близько $200 млн, придбано майже 1 тис. дронів і тисячі одиниць медобладнання - Зеленський

У рамках платформи UNITED24 зібрано близько $200 млн, придбано майже 1 тис. дронів і тисячі одиниць медобладнання - Зеленський

10:45 05.10.2022
Близько 12 дронів уночі атакували Україну з півдня - Ігнат

Близько 12 дронів уночі атакували Україну з півдня - Ігнат

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"Енергоатом" повідомив про викрадення окупантами заступника директора ЗАЕС із персоналу

Уряд просить громадян у вівторок також обмежити споживання електроенергії з 17:00 до 23:00

Сили ППО України у вівторок знищили 20 російських ракет і 13 дронів-камікадзе - ПС ЗСУ

РФ завдала ударів по енергетичній інфраструктурі в Дніпропетровській області, багато населених пунктів без світла - ОВА

Незважаючи на терористичні дії РФ, ЗСУ продовжують просуватися на півдні України – Гуменюк

ОСТАННЄ

Порошенко на зустрічі з послом США закликав збільшити постачання зброї та підтримати членство України в НАТО

Водо- та енергопостачання у всіх будинках Києва буде повністю відновлено до кінця дня – Поворозник

У Києві впроваджено дистанційне навчання у школах до кінця тижня

Голова Львівської ОВА закликав громадян зробити запас води, зарядити телефони та павербанки у зв'язку з пошкодженням енергооб'єктів російськими окупантами

Кличко: На виготовлення скла для пішохідно-велосипедного мосту в Києві знадобиться до трьох тижнів

"Енергоатом" повідомив про викрадення окупантами заступника директора ЗАЕС із персоналу

Уряд просить громадян у вівторок також обмежити споживання електроенергії з 17:00 до 23:00

Унаслідок ракетного обстрілу 10 жовтня загинули 20 осіб, 108 травмовані – пресофіцер ДСНС

На Дніпропетровщині ворожа ракета сильно пошкодила високовольтну підстанцію

Сили ППО України у вівторок знищили 20 російських ракет і 13 дронів-камікадзе - ПС ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА