"Армія дронів" підписала контракти про закупівлю 986 дронів на 1,9 млрд грн

Міністерство цифрової трансформації України повідомило про підписання контрактів на закупівлю 986 дронів на кошти, зібрані на "Армію дронів".

"Доки росіяни воюють з громадянами, запускаючи десятки ракет по українським містам, ЗСУ як справжні воїни дають їм гідну відсіч на фронті. Завдяки вашим донатам "Армія дронів" підписала контракти про закупівлю 986 дронів на суму 1,9 млрд грн. Частина цих безпілотників уже на фронті", - написав віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму телеграмі.

Він також зазначив, що ЗСУ потрібно більше дронів, щоб наблизити час перемоги і закликав українців підтримати "Армію Дронів" донатами через мобільний додаток "Дія" або платформу UNITED24.

Як повідомлялося, на початку серпня 2022 року Мінцифри повідомило про закупівлю 118 дронів на кошти, зібрані для "Армії дронів" через платформу UNITED24.