У Дніпрі затримано соратника екснардепа Киви, який коригував ворожий вогонь

У Дніпрі затримано та взято під варту за коригування ворожого вогню людину з близького оточення колишнього народного депутата - зрадника Іллі Киви, повідомляє Служба безпеки України.

"СБУ викрила соратника Киви на коригуванні ракетних ударів по Дніпру: "полював" за локаціями українських систем ППО... Ворожий агент залишився у Дніпрі після початку повномасштабного вторгнення Росії для проведення вибухової діяльності на користь окупантів", - йдеться в повідомленні СБУ у вівторок у телеграм-каналі.

За інформацією української спецслужби, насамперед зловмисник намагався виявити та передати агресору геолокацію українських підрозділів протиповітряної оборони.

"За даними контррозвідки СБУ, зрадником є місцевий бізнесмен у сфері IT, який у 2014 році познайомився з Кивою. Згодом, за пропозицією нардепа-зрадника, підприємець очолив одне з міських громадських об'єднань, яке підконтрольне керівництву забороненої партії "ОПЗЖ", - інформують у СБУ.

У повідомленні наголошується, що зловмисник збирав інформацію про місця розташування та переміщення підрозділів ЗСУ, а також передавав загарбникам координати об'єктів критичної інфраструктури.

"У своїх звітах він оприлюднював фото- та відеоматеріали, які отримував під час прихованого спостереження за об'єктами. До кожного з них додавав текстові повідомлення з детальним описом прилеглої території й уточнювальними характеристиками. Одержані відомості агресор використовував для здійснення ракетних ударів по місту і планування диверсій", - йдеться в повідомленні СБУ.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.