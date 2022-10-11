Сили оборони України продовжують звільняти окуповані РФ території на півдні країни - Гуменюк

Сили оборони України продовжують звільняти окуповані Російською Федерацією території на півдні країни, повідомила керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Оперативного командування "" Наталія Гуменюк.

"Ми продовжуємо повертати території, ми продовжуємо відтісняти ворога на Херсонщині. Він уже змінює свої рубежі оборони на глибші", - сказала Гуменюк в ефірі єдиного національного телемарафону у вівторок.

Вона розповіла, що російська армія за сім місяців укріпила лінію оборони залізобетонними конструкціями.

"Тому може здатися, що наше просування уповільнилося, але воно просто правильно розраховане... Триває наш вогневий контроль, який дуже суттєво впливає на можливості ворога продовжувати бойові дії - це знищення боєзапасів, ділянок скупчення техніки, і у ворога дедалі менше шансів підтягувати для себе резерви, тому що Кримський міст, яким вони 75% резервів підтягували, не може працювати на повну силу", - зазначила Гуменюк.