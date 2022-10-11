Музеї Києва, які постраждали від ракетного обстрілу, звертаються по допомогу у відновленні

Постраждалі від ракетного обстрілу столичні музеї зачинені орієнтовно до 16 жовтня, триває ліквідація наслідків, оголошено збори коштів на відновлювальні роботи.

У Музеї Ханенків, зокрема, повідомили, що команда не постраждала, колекція в безпеці ще від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Роботи з оцінки пошкоджень ще тривають. Мабуть, на численних фото та відео з місця подій ви бачили, що постраждали вікна музею. Ми вже перекрили їх та винесли уламки скла. За це дякуємо друзям та волонтерам музею!", - повідомляється на офіційній сторінці музею. у фейсбуці.

Для охочих допомогти матеріально оприлюднено рахунки партнерів музею, благодійної організації "Фонд Міжвухами":

UA323052990000026001016208973 UAH/840

UA753052990000026001046225528 EUR/978

UA633052990000026006026228830 USD/840

У призначенні необхідно зазначити "Для Музею Ханенків".

У Національному науково-природничому музеї НАН України повідомили, що вибуховою хвилею вибито вікна внутрішнього двору музею в експозиційних залах геологічного, палеонтологічного та зоологічного відділів.

"Ми змушені звернутися по допомогу. Нам украй необхідні матеріали або кошти для придбання матеріалів для оперативного ремонту вибитих вікон", - повідомляється на сторінці музею.

Якщо можете допомогти фінансово – благодійний рахунок Національного науково-природничого музею:

UA 958201720313271001302009806

Код ЄДРПО19020229

Повна назва: Національний науково-природничий музей Національної академії наук України (скорочено ННПМ НАН України).

Якщо є можливість допомогти матеріалами – телефон директора з музейної та наукової роботи Червоненко Оксани Володимирівни +380503113256.

Як повідомлялося, під час масованого ракетного обстрілу 10 жовтня пошкоджень зазнали будівлі Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Червоний корпус та корпус Інституту філології), Наукової бібліотеки імені М. Максимовича, Інституту літератури НАН України, Інституту археографії НАН України, Національної філармонії, Будинку Центрального ради, в якому розміщено Педагогічний музей України та Музей української революції 1917-1921 рр. Також без частини вікон залишилися Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків, Національний музей Тараса Шевченка, Київська картинна галерея, Національний науково-дослідний реставраційний центр, меморіальні музеї-квартири М. Бажана і П. Тичини, Національний науково-природничий музей НАН Україна, Музей історії міста Києва.