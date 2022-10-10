Мішель: Бомбардування міст України свідчить про розпач Кремля, що зростає

Президент Європейської ради Шарль Мішель упевнений, що масові бомбардування Росією українських міст свідчать про розпач Кремля, що зростає і запевняє у прихильності ЄС підтримувати Україну.

Таку заяву Мішеля було поширено у понеділок пресслужбою Євроради.

"Я рішуче засуджую жахливі та неприйнятні удари, які Росія завдала по Києву та по всій Україні. Щирі співчуття сім'ям жертв цих неприйнятних актів навмисного насильства. Невибіркове завдання ударів по цивільних особах є воєнним злочином. Я нагадую про тверду прихильність Європейської ради відповідальності: винні будуть притягнуті до відповідальності", - заявив Мішель.

Він також вважає, що те, що Кремль вдається до цієї тактики, "свідчить лише про його власний відчай, що росте". "Європейський Союз, як і раніше, твердо відданий підтримці України у політичному, фінансовому, військовому та гуманітарному плані, а також у відновленні та задоволенні потреб у підготовці до зими", - додав президент Євроради.