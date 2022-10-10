Зеленський у розмові з Трюдо вказав на важливість жорсткої реакції G7 на ракетний терор РФ

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, наголосивши на важливості жорсткої реакції G7 на ракетний терор РФ.

"Провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади. Наголосив на важливості жорсткої реакції G7 на ракетний терор РФ. Україна потребує повітряного щита для захисту цивільного населення та критичної інфраструктури", - написав він у твіттері.