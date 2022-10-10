Події

20:19 10.10.2022

У Херсонській області обстрілами окупантів пошкоджено житлові будинки, ЛЕП і техніку, є поранені

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У Херсонській області обстрілами окупантів пошкоджено житлові будинки, ЛЕП і техніку, є поранені

Мирні жителі Херсонської області отримали поранення внаслідок чергових обстрілів російськими окупантами у понеділок населених пунктів уздовж лінії фронту, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

"Там пошкоджено будинки, автомобілі, навчальні заклади, магазини, лінії електропередач, є поранені. У Високопіллі через влучення снарядів в ангар пошкоджено 5 тракторів і комбайн", - написав Янушевич у телеграмі у понеділок.

Кількість поранених він не уточнив.

За словами голови обладміністрації, поліція відкрила 56 кримінальних проваджень щодо злочинів російської армії в Херсонській області.

"У Голій Пристані окупанти виганяють місцевих на вулицю та заселяються в їхні будинки, привласнюючи собі майно. В одному з сіл Херсонського району військові Росії погрожували місцевим мешканцям і забрали у них паспорти громадян України. У Новотроїцькій громаді військові Росії захопили приміщення відділення банку. У Бериславському та Каховському районах окупанти пограбували два сільськогосподарські підприємства, забравши трактори, системи навігації для посіву, комбайни, жниварки та автомобілі", - йдеться у повідомленні.

У Херсоні окупанти захопили низку державних установ і приватних компаній – приміщення відділу державної виконавчої служби, підприємства з оптової торгівлі деревиною та будматеріалами, фірми з надання аудиторських послуг, заводу з виробництва двигунів та підприємства з виробництва сухих будівельних сумішей.

"Ситуація в Херсонській області залишається надзвичайно складною, тривають активні бойові дії", - зазначив Янушевич.

 

 

 

Теги: #постраждалі #обстріли #херсонська_область

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