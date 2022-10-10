Окупанти облаштовують військові госпіталі у дитячих лікарнях і розміщують військових у чинних школах

Лікування поранених окупантів проводиться у дитячих лікувальних закладах в окупованих районах України, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці у понеділок.

"Для забезпечення потреб лікарняних закладів тимчасово окупованих населених пунктів, які активно використовуються загарбниками як госпіталі, додатково прибувають групи медпрацівників. У дитячій лікарні одного з населених пунктів Луганщини, російські окупанти, поряд із хворими дітьми, розмістили своїх поранених. Серед них і колишні ув'язнені, представники приватної військової кампанії "Вагнер". Непоодинокі випадки, коли дітей не доліковують і виписують, щоб звільнити ліжкомісця", - йдеться у зведенні.

Також повідомляється про випадки дислокації окупантів у будинках чинних шкіл. "Противник продовжує прикриватися населенням тимчасово окупованих територій як живим щитом. Так, в окремих навчальних закладах Ясинуватського району Донецької області одночасно із навчальним процесом триває розміщення військовослужбовців підрозділів російських окупаційних військ", - розповіли в Генштабі.