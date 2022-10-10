Події

20:04 10.10.2022

Окупанти облаштовують військові госпіталі у дитячих лікарнях і розміщують військових у чинних школах

1 хв читати
Окупанти облаштовують військові госпіталі у дитячих лікарнях і розміщують військових у чинних школах

Лікування поранених окупантів проводиться у дитячих лікувальних закладах в окупованих районах України, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці у понеділок.

"Для забезпечення потреб лікарняних закладів тимчасово окупованих населених пунктів, які активно використовуються загарбниками як госпіталі, додатково прибувають групи медпрацівників. У дитячій лікарні одного з населених пунктів Луганщини, російські окупанти, поряд із хворими дітьми, розмістили своїх поранених. Серед них і колишні ув'язнені, представники приватної військової кампанії "Вагнер". Непоодинокі випадки, коли дітей не доліковують і виписують, щоб звільнити ліжкомісця", - йдеться у зведенні.

Також повідомляється про випадки дислокації окупантів у будинках чинних шкіл. "Противник продовжує прикриватися населенням тимчасово окупованих територій як живим щитом. Так, в окремих навчальних закладах Ясинуватського району Донецької області одночасно із навчальним процесом триває розміщення військовослужбовців підрозділів російських окупаційних військ", - розповіли в Генштабі.

 

 

 

Теги: #школи #окупація #лікарні

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:52 08.10.2022
У Лисичанську окупанти вважають відновлення зруйнованої інфраструктури пріоритетнішим, ніж у Сєвєродонецьку – Гайдай

У Лисичанську окупанти вважають відновлення зруйнованої інфраструктури пріоритетнішим, ніж у Сєвєродонецьку – Гайдай

09:49 08.10.2022
Напередодні "референдуму" окупанти вивозили до Луганська близько 30 жителів Біловодська для перевірок на поліграфі - голова ОВА Гайдай

Напередодні "референдуму" окупанти вивозили до Луганська близько 30 жителів Біловодська для перевірок на поліграфі - голова ОВА Гайдай

06:53 04.10.2022
Якщо людина не служила окупантам, немає підстав вважати її колаборантом – Зеленський

Якщо людина не служила окупантам, немає підстав вважати її колаборантом – Зеленський

13:25 03.10.2022
До опалювального сезону готові майже 88% шкіл - Шкарлет

До опалювального сезону готові майже 88% шкіл - Шкарлет

11:06 03.10.2022
В Україні 7,7 тис. шкіл працюють в очному чи змішаному форматі, а 5,2 тис. – в онлайн-режимі

В Україні 7,7 тис. шкіл працюють в очному чи змішаному форматі, а 5,2 тис. – в онлайн-режимі

14:31 02.10.2022
Російські окупанти селяться в лікарнях і житлових будинках в Херсонській області, оскільки вважають, що селитися в адміністративних будівлях для них небезпечно - Хлань

Російські окупанти селяться в лікарнях і житлових будинках в Херсонській області, оскільки вважають, що селитися в адміністративних будівлях для них небезпечно - Хлань

19:11 29.09.2022
Подоляк: Суб'єкти, яких не існує, не можуть увійти до країни, що мобілізовано розпадається

Подоляк: Суб'єкти, яких не існує, не можуть увійти до країни, що мобілізовано розпадається

19:48 26.09.2022
Після "референдумів" окупанти можуть провести мобілізацію в Херсонській та Запорізькій областях, але місцеве населення налаштоване до них вороже

Після "референдумів" окупанти можуть провести мобілізацію в Херсонській та Запорізькій областях, але місцеве населення налаштоване до них вороже

08:45 26.09.2022
Із тимчасово окупованих територій щодня виїжджає 1,2-1,6 тис. осіб - Верещук

Із тимчасово окупованих територій щодня виїжджає 1,2-1,6 тис. осіб - Верещук

23:51 23.09.2022
Зеленський: Російська мобілізація на окупованих територіях – злочин проти народу

Зеленський: Російська мобілізація на окупованих територіях – злочин проти народу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Від обстрілів окупантів у понеділок постраждали понад 20 українських населених пунктів

Зеленський подякував генсеку ООН за рішуче засудження російського масованого ракетного обстрілу України

Посольство США в Україні продовжує працювати

"Укрзалізниця" повідомляє про затримку руху 20 поїздів

Зеленський провів нараду щодо відновлення зв'язку та енергопостачання

ОСТАННЄ

Зеленський розраховує на продуктивну роботу єдиної команди уряду та НБУ

Після ракетної атаки на Дніпропетровську область до поліції звернулися 270 постраждалих

У Херсонській області обстрілами окупантів пошкоджено житлові будинки, ЛЕП і техніку, є поранені

Енергопостачання Харківської області відновлено, в облцентрі частково знеструмлено один район

Зеленський поінформував президента Анголи про терористичні ракетні обстріли України

Окупанти атакують північні області та Київ дронами-камікадзе

Сили оборони завдали ударів по 6 місцях скупчення окупантів та їх техніки, відбито атаку на 5 напрямках

Від обстрілів окупантів у понеділок постраждали понад 20 українських населених пунктів

Садовий: Електропостачання у Львові відновлено на 35%

Зеленський подякував генсеку ООН за рішуче засудження російського масованого ракетного обстрілу України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА